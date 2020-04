Google Meet z obsługą wideokonferencji do 16 osób

Google Meet, czyli wcześniej Google Hangouts Meet, będzie od dzisiaj wyświetlać do szesnastu uczestników spotkania w jednym okienku. Jest to wynik daleki od Zooma, ale pomoże być komunikatorowi Google bardziej konkurencyjnym.

Google jak dotąd traktowało wideokonferencje po macoszemu, jednak pandemia koronowirusa sprawiła, że temat odżył i każda firma chce mieć udział w tym sektorze. Dzisiaj odkryto, że WhatsApp szykuje się do zwiększenia limitu uczestników spotkań online, a zaraz po tym pojawiła wieść, że Google już to zrobiło. A konkretnie - poinformował o tym świat wice-prezes giganta, Javier Soltero, w wywiadzie dla agencji Reuters. Od teraz w okienku spotkania wyświetlanych będzie do 16 osób, czyli zmiana jest spora - do tej pory było to tylko czterech uczestników.

Google Meet jest jednak wciąż daleko za komunikatorem Zoom, który umożliwia jednoczesne wyświetlanie widoku aż 49 osób. Jednak zauważmy, że teoretycznie Google Meet umożliwia stworzenie wideokonferencji z 250 uczestnikami - wspomniane 16 osób to ilość wyświetlanych na jednym ekranie. Opcja 250 osób równocześnie jest dostępna dla użytkowników G Suite Enterprise. Warto przypomnieć, że konferencje można zwoływać bezpośrednio z poziomu GMaila, czego nie można było robić w poprzedniej wersji aplikacji, czyli Google Hangouts Mee.

Czy dzięki nowemu rozwiązaniu Google Meet stanie się bardziej popularne? Zobaczymy w najbliższym czasie. Póki co jest to usługa Google, która bardzo szybko zyskuje użytkowników - ich liczba zwiększyła się od stycznia b.r. aż 25-krotnie!

Źródło: TheNextWeb