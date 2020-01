Google Pixel 3 nadal bez grudniowych poprawek zabezpieczeń

Google ostatnimi czasy ma spory problem z udostępnianiem aktualizacji. Podczas, gdy Samsung potrafił wprowadzić styczniowe poprawki zabezpieczeń na niemalże dwuletnie flagowce w połowie grudnia 2019 roku, tak na początku stycznia 2020 roku Google ma problem z wprowadzeniem grudniowych poprawek na smartfony Pixel 3.

Znaczna część użytkowników Pixeli wybiera je ze względu na bardzo dobre wsparcie producenta i terminowe udostępnianie aktualizacji. Niestety ostatnimi czasy Google notorycznie wprowadza aktualizacje zabezpieczeń z opóźnieniami. Posiadacze najnowszych Pixel'i 4 otrzymali grudniowe poprawki dopiero w połowie miesiąca.

Google oficjalnie przyznało, że aktualizacja z grudniowymi poprawkami dla Pixel'a 3 została opóźniona. Użytkownicy, którzy nadal posiadają listopadowe poprawki zabezpieczeń otrzymają styczniowy biuletyn bezpieczeństwa wraz z kolejną aktualizacją, która powinna pojawić się na początku przyszłego tygodnia. Wyszukiwarkowy gigant po raz pierwszy od dawna pominie na swoich urządzeniach comiesięczną aktualizację zabezpieczeń.

We understand your concern, Mike. If you did not receive the December update, in the coming days you'll be receiving a joint January and December security update. We apologize for the inconvenience.