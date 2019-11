Google Pixel 3 potrafi samoczynnie się wyłączać

Zeszłoroczne smartfony Pixel posiadają ten sam problem, co starszy Nexus 6P.

Google bez wątpienia jest jedną z najważniejszych firm technologicznych na świecie. Wyszukwiarkowy gigant skupia się na usługach, ale nie zapomina również o sprzętach, które służą chociażby jako urządzenia demo do prezentacji najnowszego oprogramowania. Niestety firma nie zawsze ma szczęście i na przestrzeni kilku ostatnich lat nie uniknęła wpadek jakościowych. Najnowsze informacje z sieci donoszą, że Pixel 3 posiada problem podobny do tego z którym borykały się starsze Nexus'y 6P. Mowa o przypadkowym wyłączeniu się. Użytkownicy Pixeli 3 i 3 XL raportują, że gdy poziom baterii spadnie poniżej 30 procent urządzenia bardzo szybko się wyłączają. Problemy dotyczą również nagłych spadków energii, które powodują natychmiastowe wyłączenie smartfona.

Pierwsze informacje na temat problemu pojawiły się już w kwietniu tego roku. Od tego czasu co kilkanaście dni zgłaszali się kolejni użytkownicy smartfonów z serii Pixel, którzy raportowali, że ich urządzenia mają problemy z baterią. Większość osób informuje, że incydent wystąpuje w momencie, gdy akumulator urządzenia posiad mniej, niż 30 procent poziomu naładowania. Problemy nasilają się stopniowo w miarę dalszego rozładowywania. Użytkownicy informują, że smartfony bardzo szybko rozładowują się do zera. Inni raportują, że ich Pixel'e potrafią wyłączyć się nagle przy naładowanej baterii bez żadnego ostrzeżenia.

Wszystko wskazuje na to, że problem dotyczy sprzętu, a nie oprogramowania. Użytkownicy informują, że w trybie bezpiecznym Pixel'e nadal nienaturalnie szybko się rozładowują lub kompletnie wyłączają bez żadnego uprzedzenia. Google chyba nie za bardzo wie w czym leży problem. Producent zaleca użytkownikom przywrócenie urządzeń do ustawień fabrycznych oraz prosi o sprawdzenie czy problem występuje również podczas korzystania z telefonu w trybie bezpiecznym. Bardzo prawdopodobne jest, że firma stara się uniknąć procesu. Sytuacja ta miała miejsce, kiedy wiele egzemplarzy Nexus'a 6P zostało uszkodzonych posiadając takie same objawy. Smartfony wpadały w bootloop, co powodowało, że stawały się bezużyteczne. Google wymieniło telefony na nowe, ale niektórzy użytkownicy nadal zgłaszali, że drugi egzemplarz posiada podobne objawy.

Na szczęście w przypadku Pixel'a 3 skala problemu wydaje się być znacznie mniejsza. Mamy nadzieję, że zeszłoroczne flagowce nie okażą się tak wadliwe, jak Nexus 6P, którego Google z pewnością nie zalicza do swoich najbardziej udanych smartfonów.

