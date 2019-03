Google Pixel 4 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

Nowy projekt Google Pixel 4 jest olśniewający i przypomina design Galaxy S10. Oto, co do tej pory wiemy na temat Pixel'a 4 i 4XL, który zadebiutują w październiku.

Źródło: techadvisor

Do premiery najnowszych modeli z serii Pixel jeszcze sporo czasu, ale już czekamy na Pixel'a 4 i jego większą wersję 4 XL, a w sieci pojawiają się filmiki i zdjęcia koncepcyjne. Najnowsze fotografie pochodzące z Phone Designer ujawniają bardzo ciekawy wygląd urządzenia.

Kluczową różnicą pomiędzy Pixel 4 i Pixel XL, jak pokazano w modelach koncepcyjnych, jest zastosowanie kamery z dwoma obiektywami w większym modelu. To sprawiłoby, że byłby to pierwszy telefon Google z dwoma obiektywami z tyłu, podczas gdy konkurencja zaczyna już wprowadzać modele z trzema lub czterema obiektywami, a Nokia zaprezentowała model 9 z pięcioma obiektywami.

Trochę starsza koncepcja pochodzi od Concept Creator, i jest pokazana na filmie poniżej. Chociaż jest to wizja, która nie jest poparta żadnymi przeciekami, a telefon prawdopodobnie nie będzie tak wyglądał wyimaginowany design sprawia, że Google przesuwa granice wyświetlacza pełnoekranowego, z kamerą z podwójnym obiektywem i podwójnymi głośnikami wbudowanymi bezpośrednio w ekran. Dodatkowo wyświetlacz nie ma wycięcia w ekranie. Dzięki ograniczeniu ramek wokół ekranu do minimum możemy zobaczyć ekran, który urósł z 5,5 cala do okolic 6 cali dla standardowego Pixel'a 4 i około 6,6 cala dla modelu XL.

Front Pixel'a 3 różni się od modelu XL i nie wiemy, czy modele 4 i 4 XL również będą się od siebie różnić. W poprzednich latach różnica w projekcie wynika z faktu, że Google używał różnych partnerów sprzętowych do tworzenia telefonów (na przykład HTC zaprojektował Pixel 2, a LG Pixel 2 XL), ale w 2018 roku zarówno Pixel 3, jak i większy model XL zostały zaprojektowane przez Google i wyprodukowane przez Foxconn. Dzięki temu są to urządzenia stosunkowo podobne do siebie.

Google kładzie duży nacisk na fotografię, a w szczególności na algorytmy ulepszające jakość zdjęć. Dodanie drugiego teleobiektywu z 2-krotnym zoomem optycznym spowoduje, że Pixel 4 może być pod tym względem bezkonkurencyjny w 2019 roku.

Pixel 4 i Pixel 4 XL będą flagowymi urządzeniami Google, dzięki czemu już dziś wiemy, że zostaną zaprezentowane z systemem operacyjnym Android Q 10.0, którego poglądowa wersja deweloperska jest już dostępna, a finalna wersja oprogramowania powinna zostać udostępniona w sierpniu. Zastosowany zostanie także układ Qualcomm Snapdragon 855 w miejsce modelu 845 z ubiegłorocznych modeli.

Wydaje się, że jeszcze na to za wcześnie, ale urządzenie o nazwie kodowej "Google Coral" pojawiło się w bazie popularnego testu syntetycznego Geekbench. Urządzenie wyposażone jest w procesor Qualcomm Snapdragon 855 wsparty przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM, podczas gdy wszystkie poprzednie modele posiadają 4 GB. Prototyp uzyskał 3296 punktów w przypadku operacji jednordzeniowych oraz 9235 punktów w operacjach wielordzeniowych.

Ostatnio mówi się, jakoby Google zaraz po Apple, Samsungu oraz Huawei'u zapragnął produkować własne układy scalone na potrzeby swoich urządzeń oraz uniezależnienia się od Qualcomm.

Reuters donosi, że Google zatrudnił 16 doświadczonych inżynierów i czterech poszukiwaczy talentów do swojego wewnętrznego zespołu gChips, aby pod koniec roku stworzyć zespół liczący około 80 osób.

Chcielibyśmy również, aby Google rozszerzył dostępne opcje pamięci masowej lub aby dodał gniazdo kart pamięci microSD do swoich urządzeń.

Według XDA nowe urządzenia z serii Pixel mają również zapewnić wsparcie dla technologii Dual SIM, gdzie jedna z kart będzie kartą e-SIM oraz nie będzie możliwości korzystania jednocześnie z obu numerów.

Kiedy zadebiutuje Pixel 4?

Spodziewamy się premiery Google Pixel 4 i Pixel 4 XL w październiku 2019 roku. Wszystkie poprzednie telefony od Google zostały ogłaszane podczas corocznej imprezy sprzętowej w tym czasie.

Ile będzie kosztować Pixel 4?

Ustalenie ceny zależy od tego, czy Google zdecyduje się na implementacje modemu 5G. Jeśli firma wstrzyma się z zastosowaniem modemu sieci 5G, której infrastruktura nie jest jeszcze rozwinięta cena powinna wynosić tyle, ile obecnie kosztuje Pixel 3 i wersja XL, czyli 739 funtów (około 3700 zł) i 869 funtów (około 4350 zł). Jeżeli zastosowany zostanie modem 5G cena może wzrosnąć nawet do okolic 1000 funtów (około 5000 zł).

Inną sprawą pozostaje dostępność. Smartfony z linii Nexus były dostępne oficjalnie w Polsce. Niektóre z nich można było nawet kupić u operatorów. Niestety modele z serii Pixel nie są oficjalnie oferowane w Polsce, co nie oznacza, że nie można ich zakupić, ale ich ceny są zawyżone. Pixel 3 XL w chwili obecnej kosztuje w Polsce ponad 4500 zł.