Google Pixel 4 nie otrzymuje miesięcznych poprawek zabezpieczeń w terminie

Google ma problem z aktualizacjami najnowszych smartfonów Pixel. Poprawki z listopada pojawią się w ciągu najbliższych tygodni.

Google zamiast dawać przykład daje ciała. Mamy 8 listopada, a listopadowe poprawki zabezpieczeń dostępne są już od ponad czterech dni. Zawierają one zwykłe poprawki, a także ulepszenia w zakresie aparatu fotograficznego i Smooth Display, które mają naprawić większość problemów, które zgłaszali pierwsi nie do końca zadowoleni klienci.

Niestety złą wiadomością jest fakt, że użytkownicy raportują iż ich Pixel'e 4 nadal nie otrzymały udostępnionej przez Google aktualizacji. Część z nich notorycznie ręcznie próbowała wymusić pobrania aktualizacji OTA z poziomu ustawień systemowych, ale efekt był znikomy. Co ciekawe starsze smartfony z serii Pixel 3 otrzymały już poprawki zabezpieczeń z listopada.

Google twierdzi, że aktualizacja jest procesowana i powinna pojawić się na wszystkich urządzeniach w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

Niestety takie stwierdzenie dla użytkowników Pixel'a jest mało pocieszający. Część z nich kupiła ten telefon specjalnie dla terminowych poprawek zabezpieczeń i jak najszybszego otrzymywania kolejnych wersji systemu Android. System ten ma już odpowiednio dużo problemów z fragmentacją i aktualizacjami, a teraz samo Google nie radzi sobie z wydaniem małej poprawki na własne urządzenia.

Dla wyszukiwarkowego giganta udostępnianie aktualizacji oprogramowania zawsze było kluczowe. Niestety widocznie priorytety się zmieniły. To bardzo dziwne, ponieważ Google niedawno odcięło od aktualizacji pierwszego Pixel'a, co oznacza, że firma ma całe sześć modeli telefonów, które otrzymują aktualizacje oprogramowania. Apple dostarcza swój system do co najmniej dwukrotnie większej ilości modeli różnego typu i nie ma z tym najmniejszego problemu.

Mamy nadzieje, że Google na poważnie zajmie się aktualizacjami swoich urządzeń i zadowoli wszystkich posiadaczy Pixel'i, które jako jedne z nielicznych mogą liczyć na stosunkowo długie wsparcie i szybkie udostępnianie kolejnych wersji systemu operacyjnego Android.