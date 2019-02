Google Pixel 4 - specyfikacja, cena, data premiery

27 stycznia pisaliśmy o Google Coral - podejrzewa się, że jest to nazwa robocza dla smartfona Google Pixel 4. Ale pojawia się pytanie - co tak właściwie o nim wiemy? Oto wszystkie znane jak dotąd plotki, pogłoski oraz przecieki na ten temat.

Google Pixel 4 - data premiery

Premiera smartfonów Google Pixel 4 oraz Google Pixel 4 XL jest spodziewana w październiku 2019.

Google Pixel 4 - specyfikacja

Jakiś czas temu w sieci pokazało się wideo koncepcyjne Google Pixel 4 Ultra Pixel. Prezentuje ono urządzenie z frontem całkowicie wypełnionym wyświetlaczem, z podwójnym aparatem tylnym i podwójnymi głośnikami wbudowanymi bezpośrednio w ekran - brak tu jakiegokolwiek notcha. Rozmiarowo wygląda na model pomiędzy 5,5 a 6", więc wersja XL może mieć ok. 6,6".

Ponieważ Pixel 3 i Pixel 3 XL mają taki sam design, można przyjąć, że Pixel 4 XL będzie po prostu większą wersją Pixel 4, aczkolwiek jak na razie nie wyciekły żadne zdjęcia któregokolwiek z modeli. W poprzednich urządzeniach design różnił się, ponieważ Google nawiązywało współpracę z różnymi producentami przy poszczególnych modelach, np. HTC przy Pixel 2 i LG przy Pixel 2 XL. Ale przy Pixel 3 obie wersje powstały w kooperacji z Foxconn.

Google w swoich smartfonach kładzie duży nacisk na zdjęcia, a także algorytmy stojące za technologią. Dodanie drugiego teleobiektywu z dwukrotnym zoomem optycznym może sprawić, że Pixel 4 będzie pod tym względem długo nie do pobicia.

Ponieważ zarówno Pixel 4, jak i Pixel 4 XL będą flagowcami Google, możemy zagwarantować dwie rzeczy. Pierwszą - że będą działać pod kontrolą Android 10.0 Q, który ma zostać wprowadzony do dystrybucji w sierpniu 2019. Drugą - że znajdzie się w nich procesor Qualcomm Snapdragon 855, czyli następca Snapdragon 845 w obecnej generacji Pixeli. A ponieważ wspiera on sieci 5G, jest duża szansa, że Pixel 4 stanie się pierwszym przedstawicielem rodziny wspierającym ten standard. Jednak wprowadzenie 5G wiąże się ze wzrostem ceny i lekką zmianą desugnu. Dlatego bardziej prawdopodobne jest, że opcja ta zostanie zarezerwowana dla XL.

Jak wspomnieliśmy na początku tekstu, do sieci wyciekł benchmark Google Coral - wiele osób podejrzewa, że jest to nazwa robocza smartfona Pixel 4, a jednym z tropów jest fakt, że działa on pod kontrolą Android Q oraz procesora Snapdragon 855. Ma także 6 GB RAM - Pixel 3 ma 2 mniej. Z taką kombinacją urządzenie osiągnęło wynik 3296 punków przy jednym i 9235 punktów przy wielu rdzeniach.

Benchmark prototypu Pixel 4?

Czego natomiast chcieliby sami użytkownicy? Z pewnością chętnie zobaczyliby większe opcje miejsca na dane, tym bardziej, że konkurencja oferuje już modele mające po 256 i 512 GB, a także dodanie wejścia na karty microSD.

Google Pixel 4 - cena

Cena Google Pixel 4 będzie w dużej mierze zależeć od tego, czy zostanie wprowadzona obsługa 5G. Jeśli nie, koszt może być podobny jak przy poprzednich modelach. Aktualnie cena Pixel 3 zaczyna się od 799 USD (ok. 3 tys. zł), a Pixel 3 XL - 899 USD (ok.3, 4 tys. zł).

Jeśli tylko pojawią się nowe informacje na temat któregoś z tych smartfonów, natychmiast zaktualizujemy artykuł.