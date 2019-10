Google Pixel 4 - wszystko, co wiemy przed premierą

Najnowszy smartfon od Google jest znacznie ciekawszy w środku, niż na zewnątrz.

Spis treści

Jest październik, a to oznacza, że wszyscy przygotowują się do imprez na halloween i premiery najnowszy smartfonów od Google. Za niecałe 24 godziny wyszukiwarkowy gigant zaprezentuje swoje najnowsze Pixele. Impreza odbędzie się w Nowy Jorku, a całe show poświęcone zostanie dwóm nowym smartfonom. Najnowsze telefony z serii Pixel jak co roku będą pokazem możliwości Google'a i platformą testową dla najnowszych wersji systemu operacyjnego Android.

Źródło: Evan Blass

W tym roku nietypowo znaczna część informacji pochodzi bezpośrednio od firmy Google. Poza nowinami od producenta posiadamy również sporo sprawdzonych plotek.

Oto wszystko, co wiemy o Pixelu na niecałe 24 godziny przed jego premierą.

Wygląd

Smartfony od Google zawsze wyglądały bardzo charakterystycznie. Żaden użytkownik z pewnością nie pomyli Pixel'a z Samsungiem Galaxy S10, a tym bardziej iPhone'm. Standardowo już kolejna generacja Pixela nadal będzie miała większe ramki, niż rynkowi konkurenci. Wydaje się, że Pixel 4 będzie podobnej wielkości do Pixel'a 3, a spora część przedniego panelu pozostanie niezagospodarowana.

Wycieki zdjęć marketingowych, które za pośrednictwem Twitter'a udostępnił Evan Blass pokazały nam, jak w rzeczywistości wyglądał będzie flagowy smartfon Google na końcówkę 2019 i prawie cały 2020 rok. Jest jednak dobra wiadomość. Wydaje się, że Pixel 4 XL jest wolny od okropnego wycięcia w ekranie. Przypominamy, że Pixel 3 XL posiada jednego z najbrzydszych notch'y, jakie kiedykolwiek znalazły się w smartfonach.

Źródło: Evan Blass

Według 9to5Google ramki będą otaczać parę ekranów o rozmiarach zbliżonych do Pixel'a 3 - podstawowy Pixel 4 ma mieć przekątną 5,7 cala, a model XL 6,3 cala. Możemy spodziewać się podobnych paneli OLED. Mówi się również o zwiększonej do 90 Hz częstotliwości wyświetlania obrazu. Rozwiązanie to znane jest już z OnePlus'a 7T. Również gesty powinny być dużo szybsze, niż w Pixel'u 3.

Pixel 4 ma zyskać nieco charakteru dzięki nowym, jaskrawszym wersjom kolorystycznym. Google pokazało już Pixel'a 4 w kolorze czarnym i pomarańczowym. Przecieki wskazują jeszcze na białe, żółte, niebieskie oraz zielone odmiany. Pod względem kolorystyki najnowszy smartfon od Google konkurował będzie z iPhone'm Xr i 11.

Specyfikacja techniczna

Google nigdy nie zachwycał specyfikacją techniczną swoich urządzeń. Raczej nie powinniśmy spodziewać się, że najnowsze urządzenia otrzymają 12 GB pamięci operacyjnej i terabajt wbudowanej pamięci masowej. Wszyscy użytkownicy oczekujący takich gratisów z pewnością będą rozczarowani. Przypominamy, że obecne Pixel'e 3 posiadają zaledwie 4 GB pamięci operacyjnej.

Oto specyfikacja techniczna Google Pixel 4 podana przez 9to5Google:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Koprocesory: Titan M Security, Pixel Neural Core

Titan M Security, Pixel Neural Core Pamięć operacyjna: 6 GB

6 GB Wbudowana pamięć masowa: 64 GB/128 GB

64 GB/128 GB Bateria: 2800 mAh (Pixel 4)/3700 mAh (Pixel 4 XL)

2800 mAh (Pixel 4)/3700 mAh (Pixel 4 XL) Dźwięk: wbudowane głośniki stereo

Specyfikacja Pixel'a 4 zaskakuje w kilku względach. Po pierwsze urządzenie posiada nowy układ Pixel Neural Core, który prawdopodobnie będzie pomagał aplikacji aparatu w zakresie obliczeń związanych z dostosowaniem fotografii w celu uzyskania jak najlepszych efektów. Nowy chip zajmie się również obliczeniami związanymi z AI i uczeniem maszynowym (ML).

Zaskakującym elementem jest pojemność baterii. Pixele nigdy nie słynęły z spektakularnych czasów pracy na pojedynczym ładowaniu, ale 2800 mAh w flagowcu z 2019 roku to stanowczo za mało. Nawet iPhone'y od Apple, które słyną ze świetnej optymalizacji posiadają pojemniejsze akumulatory. Pixel 4 XL ma mieć jedynie o 270 mAh większą pojemność od swojego poprzednika, a bateria Pixel'a 4 zmaleje o 115 mAh. Jesteśmy bardzo ciekawi czy Google stanie na wysokości zadania i optymalizacja oprogramowania będzie na tak wysokim poziomie, aby użytkownicy nie odczuli małej pojemności wbudowanych akumulatorów.

Pixel 4 już na starcie będzie nieco przestarzałym urządzeniem, ale to również nas nie zaskakuje. Google zawsze prezentuje swoje urządzenia jako ostatni. Wiemy, że Pixele pracować będą pod kontrolą Snapdragona 855, a nie nowszego Snapdragona 855+, który znalazł się między innymi w OnePlus 7T. Mimo to nadal flagowy chip w połączeniu z dodatkowymi 2 GB RAM'u powinien sprawić, że Pixel 4 będzie znacznie szybszy od poprzednika. Pewne jest jednak, że urządzenie nie będzie w stanie konkurować z Galaxy S10+ oraz Galaxy Note 10+ jak równy z równym. Kolejnym problemem jest zaledwie 64 GB wbudowanej pamięci masowej bez możliwości rozszerzenia. W 2019 roku jedynie Apple nadal oferuje taką pojemność w podstawie. Najdroższe smartfony innych producentów mają co najmniej 128 GB pamięci masowej.

Najnowsza plotka z Nikkei Asian Review sugeruje, że Google może planować uruchomienie sprzedaży Pixel'a 4 w wersji z wbudowanym modemem sieci 5G. Raport informuje, że Google rozpoczął "produkcję testową" słuchawek z modemem następnej generacji, ale ostrzega, że "Google może ostatecznie zdecydować się na odsłonienie swojego modelu z 5G wiosną przyszłego roku wraz z wydaniem kolejnych budżetowych modeli Pixel'a".

Aparat

Teraz czas na element na który wszyscy czekają - aparat. Pixel'e od zawsze oferowały świetne możliwości fotograficzne nawet pomimo posiadania zaledwie jednego obiektywu. Pixel 4 ma przynieść wiele nowych możliwości, które pozwolą Google'owi na konkurowanie z innymi producentami.

Źródło: Made by Google

Na początku zaczniemy jednak od rzeczy, której Pixel 4 nie zaoferuje. Google zrobiło wielki szum wokół grupowych selfie w Pixel'u 3, który wykorzystywał ultra szerokokątny aparat fotograficzny, aby uchwycić większy kadr. W oparciu o opis nowych czujników Pixel 4 będzie posiadał jeden aparat na froncie.

Ten brak zostanie wynagrodzony w postaci znacznie ulepszonego aparatu głównego. Po raz pierwszy Pixel będzie miał drugi obiektyw na pleckach. Google w końcu postanowiło konkretnie zmodernizować aparat. Zgodnie z przeciekami wiemy, że urządzenie otrzyma dwa obiektywy: standardowy dual-pixel o rozdzielczości 12 MP, który połączony będzie z dodatkową 16 MP matrycą.

Google podczas projektowania Pixel'a 4 skupiło się na poprawie jakości zdjęć wykonywanych w trudnych warunkach oświetleniowych. Kolejną zaletą drugiego obiektywu mogą być zdjęcia portretowe. Do tej pory Pixel robił świetne portrety tworzone przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów. Teraz możliwe będzie wykorzystanie teleobiektywu co dodatkowo polepszy jakość fotografii.

Project Soli i Motion Sense

Od dłuższego czasu słyszymy również o Project Soli. To rozwiązanie, które ma zadebiutować razem z Pixel'em 4 i stanowić realną konkurencję dla Face ID od Apple. Google przedstawiło już szczegółowe informacje dotyczące czujników Motion Sense, które pozwolą interaktywnie zarządzać smartfonem bez dotykania go.

Źródło: Google

To nie pierwsze podejście do tego typu rozwiązań. Już wcześniej na początku 2019 roku LG pokazało model G8, który wykorzystywał kamerę ToF do technologii Air Motion pozwalającej sterować smartfonem.

Motion Sense będzie jednak jedynie dodatkiem. Całą technologia ma skupić się na odblokowywaniu biometrycznym za pomocą skanowania twarzy w 3D. To rozwiązanie, którego od dwóch lat bardzo brakuje w Androidzie.

Źródło: Evan Blass

AI i Asystent Google

Pixel'e zawsze są wizytówką najnowszych osiągnięć Google'a. Nie jest zaskoczeniem, że Pixel 4 będzie pierwszym urządzeniem z Asystentem Google drugiej generacji. Oczekuje się, że Asystent Google będzie bardziej inteligentny i przyniesie drobne zmiany w interfejsie. Możliwe ma być podniesienie telefonu i automatycznie uruchomienie asystenta.

Prawdopodobne jest również, że Pixel 4 zaoferuje technologię Ambient EQ, która jest niczym innym, jak kopią Apple True Tone. Oprogramowanie w połączeniu z odpowiednimi czujnikami automatycznie dostosowuje balans bieli do otoczenia.