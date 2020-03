Google Pixel 4 z kolejnymi błędami, Google uspokaja i przygotowuje aktualizację

Problemów z Pixel'ami ciąg dalszy. Czy Google w końcu naprawi swoje urządzenia?

Ostatnimi czasy Google coraz gorzej radzi sobie z własnymi smartfonami Google Pixel. Wyszukiwarkowy gigant posiada przywilej produkcji zarówno oprogramowania, jak i sprzętu, ale całość średnio ze sobą współpracuje. Pixel'e od jakiegoś czasu nie słyną już z dopracowanego, czystego Androida z terminowymi aktualizacjami. Coraz częściej słyszymy o problemach, które dotykają użytkowników smartfonów od Google i dotyczą wielu elementów.

Źródło: pcworld.com

Najnowsze z nich dotyczą trybu ciemnego. Rozwiązanie to pojawiło się ostatnimi czasy zarówno w systemie iOS, jak i Android. W przypadku, gdy funkcja jest włączona typowy interfejs użytkownika posiada zamienione kolory. Oznacza to, że tło staje się czarne, a napisy białe. Rozwiązanie to ułatwia korzystanie ze smartfona w nocy i jednocześnie redukuje zmęczenie oczu. Co ciekawe w przypadku konstrukcji wykorzystujących ekran AMOLED aktywacja trybu ciemnego pozwala wydłużyć nieco czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Najnowszy błąd uniemożliwia użytkownikom smartfonów Google Pixel na zaplanowanie włączenia trybu ciemnego.

Implementacja trybu ciemnego różni się nieco pomiędzy systemami iOS, a Android. Apple postanowiło dodać funkcje, która pozwala na tworzenie harmonogramu uruchamiania trybu ciemnego. Można wybrać także opcje, która automatycznie od zmroku do świtu aktywuje tryb ciemny.

Podobna funkcja została zawarta w niektórych wersjach beta Android'a Q, ale finalnie nie trafiła do ostatecznej wersji Androida 10. Google obiecało jednak dodać funkcję wraz z aktualizacją. Udostępniono ją w zeszłym tygodniu, ale nie działa ona tak, jak zakładaliśmy.

Podczas automatycznej aktywacji trybu ciemnego niektóre aplikacji nie zmieniają swojego motywu. Żeby było ciekawiej chodzi jedynie o aplikacje, które produkowane są przez Google. Po uruchomieniu automatycznego trybu ciemnego programy takie, jak Gboard czy Wiadomości nadal wyświetlają się z klasycznym interfejsem.

Google jest świadome błędu i przygotowuje już stosowną aktualizacje, która rozwiąże problemy.

Źródło: phonearena.com