Google Pixel 4 z potężną aktualizacją - wśród nowości ulepszone Face Unlock i dwuzakresowy GNSS

Google Pixel 4 zgodnie z harmonogramem otrzymał już grudniowe poprawki zabezpieczeń, ale to nie jedyna aktualizacja w tym miesiącu. Gigant z Mountain View postanowił udostępnić nowe oprogramowanie układowe, która skupia się na poprawie działania urządzenia oraz dodaniu dodatkowych funkcji, które do teraz nie były aktywne.

W tym miesiącu aktualizacja Pixel'a 4 przebiegała inaczej, niż w przypadku starszych modeli od Google. Producent standardowo dla siebie udostępnił grudniowe biuletyny zabezpieczeń na Pixel'e od razu po ich premierze. Ku naszemu zdziwieniu aktualizacji nie dostały wtedy najnowsze modele Pixel 4, które zadebiutowały 24 października tego roku. Aktualizacja dla Pixel'a 4 i Pixel'a 4 XL z nieznanych nam powodów została opóźniona co wywołało niemałe zamieszenie w sieci. Pojawiły się plotki, że skoro Google nie potrafi wydawać terminowo aktualizacji dla swoich urządzeń, to jak mają to robić producenci sprzętu tacy, jak Samsung czy Xiaomi, którzy mają o wiele więcej modeli, które dodatkowo pracują pod kontrolą dedykowanych nakładek.

Okazuje się, że wprowadzenie oprogramowania zostało opóźnione ze względu na udostępnienie pierwszej aktualizacji typu Pixel Feature Drop, która przynosi nowe funkcje. W przypadku Pixel'a 4 są trzy zasadnicze nowości: udostępnienie dwuzakresowego GNSS, który do teraz był nieaktywny, ulepszony mechanizm odblokowywania za pomocą twarzy (Face Unlock) oraz wsparcie dla karty eSIM wbudowanej w urządzenie przez amerykańskiego operatora T-Mobile.

Dwuzakresowy GNSS

W specyfikacji technicznej Pixel'a 4 oraz jego większego brata Pixel'a 4 XL Google umieściło informację o dwuzakresowym systemie nawigacji GNSS, który zostanie udostępniony w przyszłości. Od teraz rozwiązanie jest aktywne i zapewnia dostęp do dokładniejszej lokalizacji użytkownika, ponieważ Pixel 4 potrafi śledzić więcej, niż jeden sygnał z satelity przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości. Korzystając z GPS są to częstotliwości L1 i L5, a korzystając z Galileo E1 i E5a.

