Google Pixel 4a i Pixel 4a XL mogą mieć procesory Snapdragon 730 i 765

Nadchodzące średniaki Google - czyli smartfony Google Pixel 4a i Pixel 4a XL - mogą być zasilane przez solidne procesory Qualcomm.

Google zapowiedziało modele Pixel 3a oraz Pixel 3a XL na konferencji I/O 2019, czyli kilka miesięcy przed wrześniowym zaprezentowaniem czwartej generacji smartfonów Pixel. Pixel 4a i Pixel 4a XL mają być ich następcami, ale nie znamy ich jeszcze oficjalnie. Póki co pojawiają się plotki i przecieki, z których dowiadujemy się m.in., że wyświetlacz będzie mieć otwór na obiektyw aparatu przedniego. Nowe wieści donoszą, że jednostką centralną w Pixel 4a będzie Snapdragon 730, a w przypadku Pixel 4a XL to Snapdragon 765 5G. Pojawiły się także trzy nazwy kodowe dla szykowanych przez internetowego giganta modeli - sunfish, redfin oraz bramble.

Jeśli informacje o procesorach się potwierdzą, będzie to oznaczać brak łączności 5G. Sunfish może odnosić się do modelu z systemem Android 11, który został wypatrzony wczoraj na działającym smartfonie Pixel. Niestety, kiedykolwiek smartfony Google nie ujrzą światła dziennego, wciąż nie ma planów na wprowadzenie ich do sprzedaży w naszym rejonie świata.

Źródło: PlayfulDroid