Google Pixel 4a - pierwsze rendery

Google Pixel 3a i Google Pixel 3a X to dwa telefony, które były pierwszymi nieflagowcami w serii Pixel. Zapowiedziany Pixel 4a ma pójść w ich ślady - ale oczywiście być lepszym.

Google Pixel 3a w momencie premiery zwracał uwagę jednym z najlepszych aparatów w segmencie średniaków. Była to przyczyna - niejedyna - dla której urządzenie odniosło globalny sukces, choć w naszym kraju nie jest ono dostępne. Niestety, podobnie będzie z modelem Google Pixel 4a, który zapowiada się nieźle, ale w Polsce nie będzie sprzedawany. W sieci pojawiły się jego rendery, udostępnione przez @OnLeaks i 91Mobiles. Są to dwa doskonale znane w internecie źródła przecieków, które bardzo często znajdują potwierdzenie w późniejszych, oficjalnych informacjach, można więc im zaufać. Pokazują, że wyświetlacz smartfona Pixel ma otwór z obiektywem aparatu przedniego, umieszczony w lewym, górnym rogu - jest to rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w rodzinie Pixel.

@OnLeaks zdradza, że płaski wyświetlacz Pixel 4a będzie mieć przekątną 5,7 lub 5,8", a otaczają go bardzo wąskie ramki. Na dole obudowy umieszczono porty USB typu C, wejście 3,5 mm, a także głośnik. Po prawej stronie widzimy przycisk regulacji głośności oraz zasilania, po lewej natomiast nie ma nic. Pixel 3a ma tylny aparat z jednym obiektywem, 4a ma dostać jeden więcej. W przecieku czytamy, że ustawienia kamery sa takie same, jakie mają być w Samsung Galaxy S11+, więc zapowiada się ciekawie. Na tyle urządzenia widać czytnik odcisków palców. Pixel 4a będzie mniejszy od poprzednika - jego wymiary to 144.2 x 69.5 x 8.2mm. Oficjalnie telefon zostanie zaprezentowany podczas Google I/O 2020.

Źródło renderów: 91Mobiles