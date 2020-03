Google Pixel 4a z superszybką pamięcią masową

Pixel 4a będzie szybszy, niż wskazuje na to specyfikacja techniczna.

Google przygotowuje się do premiery kolejnego smartfona z rodziny Pixel. Tym razem będzie to tańsza wersja doskonale znanego nam Pixel'a 4. Najnowsze informacje, jakie pojawiły się w sieci donoszą, że wyceniony na 399 dolarów Pixel 4a może być bardzo ciekawą propozycją.

Źródło: pcworld.com

Tani smartfon od Google wykorzystywać ma bowiem bardzo szybką wbudowaną pamięć masową, która spowoduje, że urządzenie będzie wydajniejsze, niż może na to wskazywać specyfikacja techniczna. Zeszłoroczny Pixel 3a posiada 64 GB wbudowanej pamięci masowej eMMC. Nowy Pixel 4a również ma zadebiutować zaledwie 64 GB w podstawie, ale będzie to pamięć typu UFS 2.1 (Universal Flash Storage). Oznacza to, że pamięć w nowym modelu posiadać będzie znacznie większą przepustowość. Porównać to można do przesiadki z dysku SSD SATA III na SSD podłączone do komputera za pomocą interfejsu NVMe.

Zmiana pamięci masowej poskutkuje zwiększeniem ogólnej wydajności urządzenia. Oznacza to, że pomimo tego, że smartfon nie stanie się wydajniejszy w testach syntetycznych to w codziennym użytkowaniu będzie bardziej responsywny. Aplikacje powinny uruchamiać się szybciej, a aktualizacje w tle nie wpłyną negatywnie na prędkość pracy smartfona.

Użycie pamięci UFS pozwoli również na uzyskanie szybszego transferu danych na komputer.

Portal phonearena pokusił się o porównanie wydajności pamięci masowej, jaką zastosowano we wszystkich modelach z rodziny Pixel. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że Pixel 4 posiada najwolniejszą pamięć masową. Nawet Pixel 2 z 2017 roku odnotował lepsze prędkości zapisu oraz odczytu danych. Wszystko wskazuje na to, że Google zdało sobie sprawę z problemów i próbuje je naprawić w nadchodzącym Pixel'u 4a.

Za 399 dolarów otrzymamy kompaktowe urządzenie z ekranem o przekątnej 5,81 cala, procesorem Snapdragon 730, 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz czystym systemem Android 10 z gwarancją szybkich i długoterminowych aktualizacji.

Źródło: phonearena.com