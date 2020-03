Google Pixel 4a zadebiutuje w cenie 399 dolarów i zaoferuje nowego Asystenta Google

Czy Pixel 4a powtórzy sukces swojego poprzednika?

Google oficjalnie odwołało konferencję Google I/O, więc nie wiadomo, kiedy wyszukiwarkowy gigant zdecyduje się zaprezentować nowe, tanie smartfony z rodziny Pixel. Pixel 4a i Pixel 4a XL będą tańszymi wersjami obecnych na rynku od kilku miesięcy Pixel'i 4 i 4 XL.

Najnowsze informacje na temat nadchodzących smartfonów przekazał Evan Blass. Udostępnił on w sieci projekt billboardu reklamowego Google Pixel'a 4a. Jeżeli informacje okażą się prawdziwe to Google Pixel 4a zadebiutuje na rynku z nowym Asystentem Google w cenie detalicznej startującej z pułapu 399 dolarów.

Evan Blass prezentuje trzy wersje billboardu reklamującego nowe smartfony od Google. Na pierwszym z nich widać charakterystyczny pomarańczowy przycisk oraz kamerkę do selfie umieszczoną w lewym górnym rogu wyświetlacza. Drugi billboard zdradza, że na pleckach znajdziemy modną ostatnimi czasy kwadratową obudowę obiektywów.

Trzeci plakat reklamowy pokazuje interfejs użytkownika z uruchomionym zaktualizowanym Asystentem Google'a. Na tym billboardzie umieszczono także informację, że cena startowa Pixel'a 4a to 399 dolarów. Oznacza to, że pomimo ostatnich spekulacji Google nie zdecyduje się na wzrost ceny, a Google Pixel 4a nadal będzie smartfonem słynącym z rewelacyjnego stosunku jakości do ceny.

Ważną informacją, która znalazła się na billboardach jest obecność nowej wersji Asystenta Google, którego obecnie znajdziemy jedynie na Pixel'u 4 i 4 XL.

Pixel 4a otrzymał nazwę kodową Sunfish. Urządzenie zostanie wyposażone w płaski wyświetlacz o przekątnej 5,81 cala, co oznacza, że będzie to dosyć kompaktowy smartfon.

Za wydajność odpowiadać ma popularny ostatnimi czasy procesor Qualcomm Snapdragon 730. Znajdziemy go między innymi w testowanym przez nas Samsungu Galaxy A71 czy Xiaomi Mi 9T. Niestety Google zasotosuje niewielki akumulator o pojemności zaledwie 3080 mAh. Smartfon zadebiutuje z preinstalowanym Androidem 10.

Źródło: 9to5google.com