Google Pixel 5 będzie typowym średniakiem

Aplikacja Google Camera sugeruje, że Google Pixel 5 wcale nie będzie flagowym smartfonem.

Google zaprezentowało Pixel'a 4 zaledwie kilka miesięcy temu, a w internecie już pojawiają się kolejne informacje na temat jego następcy.

Ostatnimi czasy większość portali technologicznych skupia się na Pixel'u 4a - tańszej wersji Pixel'a 4, która powinna zadebiutować lada dzień. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje na temat Pixel'a 5, który trafi na rynek dopiero w okolicach października tego roku. Co ciekawe przeciek pochodzi niejako od samego producenta. Aplikacja Google Camera potwierdziła pośrednio szczątkową specyfikację techniczną dla Google Pixel'a 5. Okazuje się, że nadchodzący smartfon wcale nie będzie flagowcem.

Portal TecnoLike Plus uzyskał dostęp do przedpremierowej wersji aplikacji Google Camera, która została zainstalowana na prototypowym egzemplarzu Google Pixel'a 4a. Dzięki przeglądowi aplikacji udało się dowiedzieć co nieco o Pixelu 4a. W kodzie źródłowym aplikacji odnaleziono również wpisy dotyczące Pixel'a 5.

W aplikacji Google Camera Pixel 4a jest obecnie opisywany jako photo_pixel_2020_midrange_config. Nazwa ta dosyć wymownie informuje nas, że Pixel 4a będzie średniopółkowym modelem na 2020 rok.

W kodzie źródłowym znalazł się rownież wpis photo_pixel_2020_config, który zgodnie z nazewnictwem Google powinien odnosić się do niezaprezentowanego jeszcze Pixel'a 5 (Pixel 4 oznaczany jest jako photo_pixel_2019_config).

Urządzenie ma być wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 765G, co oznacza, że w rzeczywistości nie będzie to flagowiec, a raczej wysokiej klasy średniak. Możliwe, że Google podobnie, jak Samsung oraz Apple zdecyduje się na zaprezentowanie Pixel'a 5 Ultra, który będzie prawdziwym flagowcem z procesorem Qualcomm Snapdragon 865.

Podejrzewamy, że Pixel 5 może być odpowiedzią na iPhone'a 11 i nie będzie bezpośrednim następcą Pixel'a 4.

Do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy, więc warto przyjrzeć się Pixel'owi 4 i 4 XL, których ceny poniżej.

Źródło: 9to5google.com