Google Pixel 6 będzie lepszy od iPhone'a 13?

Jeśli zamierzasz kupić iPhone, zastanów się, ponieważ to może nie być najlepszy rok na zakup. Opowiadamy, co wiemy o nowym iPhone 13 i jego konkurencie Google Pixel 6.

Spis treści

iPhone 13 vs. iPhone 12

Jak podaje producent, iPhone 13 pojawi się na rynku zgodnie z planem, czyli we wrześniu tego roku. Ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowy model nie będzie bardzo się różnić od iPhone 12. W nowych urządzeniach od Apple zostaną usprawnione elementy, które nie do końca sprawdzały się w przypadku "dwunastki". Najważniejszym z nich jest powrót TouchID, zauważalne zwiększenie pamięci wewnętrznej urządzeń do 1TB, modem sieci 5G kompatybilny mmWave i Sub 6GHz również w Europie, co wpłynie na zużycie energii, w efekcie wydłużając czas pracy na baterii.

Jak to było ze wczesnymi modelami, od iPhone 13 można się spodziewać wersji iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, a także iPhone 13 Pro Max.

Czy warto kupić iPhone 13 przeczytasz w naszym artykule.

Pixel 6 - czas na zmiany

Choć Google zwyczajowo prezentuje nowe urządzenia pod koniec września lub na początku października, my już możemy obserwować zmianę w stylu smartfonów Google. Na pewno wiemy, że w 2021 roku będzie można wybierać między topowymi modelami Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Ale o samej specyfikacji nie wiemy właściwie nic, oprócz tego, że Google nareszcie zrezygnuje z czytnika linii papilarnych na tyle obudowy na rzecz sensora wbudowanego w ekran.

Zarówno Pixel 6, jak i Pixel 6 Pro, zamiast „punktowej” wyspy z aparatami, ma zyskać cały pasek z sensorami. W wersji „Pro”, w jednej linii ustawione będą trzy obiektywy oraz dioda doświetlająca LED. W podstawowym Pixelu 6 obiektywy będą dwa.

Podsumowanie

To nie znaczy, że już nie ma i nie będzie nic ciekawego w smartfonach Apple!

Ale może warto poczekać na następne modele firmy. W przyszłości iPhone 14 może mieć nawet 48MP matyrcę głównego aparatu (w porównaniu do 12MP w iPhone 12). Aparat ten byłby również zdolny do nagrywania wideo 8K (4K na obecnych modelach). W ciągu najbliższych kilku lat będziemy mogli nawet zobaczyć składany iPhone Flip. Apple zatem na pewno planuje duże zmiany w przyszłości iPhone'a, tylko nie dotyczy to niestety iPhone 13. Model ten może okazać się jednym z najbardziej niezapadających w pamięć.

