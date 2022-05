Google Pixel Buds Pro - data premiery, cena, specyfikacja [18.05.2022]

Nowe słuchawki od Google są już na horyzoncie. W tym artykule przedstawiamy wszystko, co wiemy o Google Pixel Buds Pro.

Słuchawki bezprzewodowe od Google z roku na rok stają się coraz lepszym wyborem. Zaprezentowane rok temu Pixel Buds A to dość niespodziewany hit, łączący przystępną cenę z niezłą specyfikacją. Wygląda na to, że Google zamierza rozbudować swoje portfolio o model Pro. Mamy garść informacji o nadchodzących słuchawkach od Google!

AKTUALIZACJA 18.05.2022

Niestety potwierdziły się informacje o braku oficjalnej dystrybucji nowych słuchawek Google w Polsce. Oznacza to, że dostępność nowych słuchawek u nas w kraju będzie ograniczona. Ponadto wiemy także, że słuchawki nie będą dostepne na wszystkich rynkach we wszystkich czterech kolorach. Google ma zamiar udostępniać tylko wybrane kolory w określonych krajach.

Potwierdziły się również informacje o bezprzewodowym ładowaniu nowych słuchawek, wraz z informacją o prędkości tego ładowania. Dzięki ujawnionej certyfikacji standardu Qi wiemy już, że Google Pixel Buds Pro będą mogły ładować się bezprzewodowo z mocą do 2,5 W. Jest to więcej niż 1,7 W oferowane przez AirPods Pro, ale mniej niż 5W w Sony WF-1000XM4.

AKTUALIZACJA 12.05.2022

Tegoroczna konferencja Google I/O była pełna zapowiedzi nowego sprzętu od Google. Udało nam się dowiedzieć również więcej na temat nadchodzących słuchawek bezprzewodowych Pixel Buds Pro. Google zaprezentowało nie tylko najciekawsze funkcje swoich nowych słuchawek, ale także poinformowało o dacie premiery oraz cenie sprzętu!

Pixel Buds Pro - specyfikacja [12.05.2022]

Na konferencji Google zaprezentowało wiele funkcji, które zawitają w najnowszych słuchawkach tej firmy. Przedstawiamy najciekawsze:

W słuchawkach pojawi się aktywna redukcja szumów. Jest to dodatek bardzo wyczekiwany przez klientów, którego nie mogliśmy znaleźć w tańszych Pixel Buds A. Jednak w droższym modelu Google postanowiło już umieścić tę bardzo przydatną technologię.

Co więcej, umieszczenie w słuchawkach aktywnej redukcji szumów pozwoliło też na dodanie do nich trybu Transparency. Pozwala on na przepuszczanie, a nawet amplifikacje, określonych dźwięków przez słuchawki. Umożliwia to np. wygodne rozmawianie bez wyjmowania słuchawek z uszu, czy też bezpieczniejsze poruszanie się w słuchawkach po ruchliwych ulicach.

Google znane jest jako firma zajmująca się w dużej mierze softwarem oraz algorytmami. Ich ekspertyza na tych polach przełożyła się także na funkcje najnowszych słuchawek, które będą mogły blokować dźwięki z zewnątrz dzięki rozwiniętym algorytmom odpowiadającym za aktywną redukcję szumów. Ma to pozwolić na działanie tej funkcji na najwyższym poziomie nawet w najcięższych warunkach.

Udało nam się również dostać więcej informacji na temat baterii w nowych słuchawkach. Google zapowiada, że Pixel Buds Pro będą mogły działać na wewnętrznej baterii aż przez 11 godzin. Niestety nie mamy jeszcze informacji o pojemności baterii w etui ładującym, ale można się spodziewać, że powinno ono zapewniać około 2-3 dodatkowe ładowania.

W końcu Google zapowiedziało też wprowadzenie do swoich słuchawek funkcji Spatial Audio, znanej z najnowszych produktów Apple. Dzięki tej funkcji dźwięk będzie poruszał się zrazem z ruchami naszej głowy. Sprawi to, że będziemy mogli poczuć się, jakbyśmy słuchali muzyki na żywo - czy to na koncercie, czy ze stacjonarnych głośników.

Potwierdziły się również informacje o czterech kolorach najnowszych słuchawek. Pixel Buds Pro będą dostępne w odcieniach:

Lemongrass (Trawa cytrynowa)

(Trawa cytrynowa) Charcoal (Węgiel drzewny)

(Węgiel drzewny) Fog (Mgła)

(Mgła) Coral (Koral)

Pixel Buds Pro - premiera [12.05.2022]

Google powiedziało też kilka słów o premierze swoich nowych słuchawek. Możemy się jej spodziewać na jesieni 2022 roku. Ma ona odbyć się wraz z premierą nowych flagowych smartfonów firmy, Pixela 7 i Pixela 7 Pro. Jednak już od 21 lipca możliwe będzie przedpremierowe zamówienie słuchawek.

Pixel Buds Pro - cena [12.05.2022]

Cena nopwych Pixel Buds Pro została również ujawniona przez Google i kształtuje się tak, jak zakładały przewidywania. Za słuchawki trzeba będzie zapłacić $199. Jest to trochę mniej niż AirPods Pro czy Galaxy Buds Pro, więc Google może liczyć na walkę cenową ze swoimi konkurentami.

[10.05.2022]

Google Pixel Buds Pro - kiedy premiera?

O istnieniu nowych słuchawek od Google jako pierwszy informował znany leaker Jon Prosser. Mimo dość lakonicznego tweeta, wszystkie znaki wskazują na premierę słuchawek już za kilka dni, na konferencji Google I/O Developer Conference, która odbywa się 11-12 maja. Jest to wydarzenie, na którym Google często zapowiada swoje nadchodzące produkty.

W takim razie zapowiada się event pełen wrażeń, gdyż na tej samej konferencji spodziewamy się również zaprezentowania innych wyczekiwanych urządzeń: Google Pixel 6a oraz Google Pixel Watch.

Google Pixel Buds Pro - jaka będzie cena słuchawek?

Ceny słuchawek od Google mocno się wahają. Aktualnie w Polsce możemy kupić dwie wersje: pierwszą generację Pixel Buds już za 199 zł albo Pixel Buds A za 499 zł. Wygląda jednak na to, że nowym modelem słuchawek Google chce konkurować z wyższą półką sprzętu grającego, na przykład Samsung Galaxy Buds Pro (899zł) czy Apple AirPods Pro (949 zł). Trzeba więc przygotować się na cenę w tych okolicach.

Google Pixel Buds Pro - specyfikacja techniczna, kolory

Jednymi potwierdzonymi informacjami o specyfikacji technicznej nowych słuchawek Google, jakie mamy, są te o kolorach. Jon Prosser w swoim tweecie zapowiada cztery wersje kolorystyczne: Real Red, Carbon, Limoncello, Fog.

Poza kolorami jest kilka rzeczy, których spodziewamy się po nowych słuchawkach od Google - szczególnie tych z "Pro" w nazwie. Najbardziej oczywistą rzeczą jest aktywna redukcja szumów, która zapewne pojawi się z różnymi funkcjami dostosowującymi się do otoczenia, jak na przykład przepuszczanie rozmów, czy też amplifikacja głosu.

Ponadto, spodziewamy się również wodoodporności przynajmniej na poziomie IPX4, a także wydłużonego czasu działania na baterii w porównaniu do poprzednich Pixel Buds A. Bardzo ciekawą kwestią będzie też integracja z Aystentem Google, która bez wątpienia będzie najlepsza spośród wszystkich producentów słuchawek dla sprzętu z Androidem. Umożliwi ona m.in. tłumaczenie z innego języka w czasie rzeczywistym, a także nowe funkcje, które bez wątpienia zostaną zaprezentowane na konferencji.