Google Pixel Fold: Wszystko, co musisz wiedzieć o najnowszym składanym telefonie od Google

Google dołącza do rewolucji składanych telefonów dzięki modelowi Pixel Fold.

Spis treści

Samsung nie miał prawie żadnej konkurencji dla swoich telefonów Galaxy Z Fold, mimo, że linia jest teraz w jego czwartej iteracji. Na szczęście Google postanowiło spróbować swoich sił wchodząc na rynek ze swoim pierwszym składanym smartfonem: trafnie nazwanym Pixel Fold. Google obiecuje również, że jego unikalna pozycja oprogramowania sprawia, że Pixel Fold jest najlepszą opcją dla aplikacji zoptymalizowanych do korzystania z większego formatu wyświetlacza.

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o Pixel Fold.

Kiedy i gdzie Pixel Fold trafi do sprzedaży?

Po wcześniejszej zapowiedzi, Google ujawniło Fold w całości 10 maja na konferencji Google I/O 2023, obok Pixel 7a i Pixel Tablet.

Smartfon ten nie trafił jednak jeszcze do oficjalnej sprzedaży. Chociaż można zamówić Folda teraz ze sklepu internetowego Google, telefon nie będzie faktycznie wysyłany aż do czerwca, więc jest trochę czasu, zanim będzie można dostać go w swoje ręce.

Co ważne, będzie on oficjalnie dostępny jedynie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii. Urządzenia Google nadal trzymają się tradycji, według której Polacy muszą obejść się smakiem. Miejmy jednak nadzieję, że polskie sklepy internetowe zaczną co raz częściej oferować urządzenia od Google, tak jak ma to miejsce np. z Pixelem 7 dostępnym w sklepie x-kom.

Ile kosztuje Pixel Fold?

Podczas gdy były pewne nadzieje, że Pixel Fold będzie przystępny cenowo jak na standardy składanych smartfonów, nie wydaje się to być prawdą.

Telefon zaczyna się od 1799 dolarów za model z 256 GB pamięci masowej, skacząc do 1919 dolarów za model z 512 GB. Przeliczając te kwoty na złotówki, otrzymujemy ceny zbliżające się do aż 8000 zł. W porównaniu do Galaxy Z Fold 4, którego ceny zaczynają się obecnie od 5999 zł, jest to bardzo wygórowana kwota.

Aby osłodzić jednak tę transakcję, Google dorzuca darmowy zegarek Pixel Watch dla wczesnych nabywców.

Jaka jest specyfikacja Pixel Fold?

Wyświetlacze i design

Oczywiście, głównym dodatkiem do zestawu funkcji Pixela jest składany ekran. Jest to ten sam motyw, co w przypadku Samsung Galaxy Z Fold 4 i Honor Magic Vs, a nie pionowa orientacja typu clamshell używana przez Samsung Galaxy Z Flip 4 i Motorola Razr. Po otwarciu telefon posiada duży, 7,6-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2208 x 1840 pikseli, co daje mu niemal kwadratowe proporcje 6:5. Oferuje on również szybką 120 Hz częstotliwość odświeżania.

Wyświetlacz wywołał już jednak trochę krytyki z powodu grubej czarnej ramki wokół krawędzi, ale należy pamiętać, że dzięki temu ukryto aparat do selfie, więc nie ma rozpraszającego notcha lub innego wycięcia w ekranie. Dodatkowa ramka powinna również uczynić telefon nieco łatwiejszym do trzymania, gdy jest otwarty.

Fot. Google

Na zewnątrz umieszczono 5,8-calowy wyświetlacz OLED, który także posiada 120 Hz, a dodatkowym atutem jest powłoka w postaci Gorilla Glass Victus, aby utrzymać telefon bezpiecznym od zarysowań. Cały telefon ma ocenę IPX8, więc jest tak samo wodoodporny jak ten od Samsunga. Konstrukcja mierzy 5,8 mm grubości, gdy smartfon jest rozłożony, dzięki czemu jest wśród najcieńszych telefonów składanych na rynku. Nie jest jednak jednym z najlżejszych, gdyż jego waga wynosi 283 g.

Jeśli chodzi o zawias, Google podaje, że telefon ten powinien być w stanie utrzymać się otwartym w prawie każdej pozycji w całym zakresie 180 stopni ruchu. Z tyłu znajdziemy podobną konstrukcję do Pixela 7 Pro, z potrójnymi tylnymi aparatami w charakterystycznym teraz dla Pixela projekcie paska aparatu. Telefon występuje również w dwóch kolorach do wyboru: Porcelain lub Obsidian (biały lub czarny).

Fot. Google

Podstawowa specyfikacja

Jeśli chodzi o podstawowe specyfikacje, Fold wykorzystuje wewnętrzny chipset Tensor G2, który Google opracował dla swoich telefonów Pixel 7. To potężny układ, ale przyznaję, że jest poniżej czystej mocy oferowanej przez np. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Google paruje ten układ z 12 GB pamięci RAM, a do wyboru jest 256 GB lub 512 GB pamięci masowej.

Aparaty

Jest to telefon Pixel, więc oczywiście zależy nam na aparatach. W tej kwestii Google nie tylko wykorzystało konfigurację Pixela 7, ale zamiast tego zaprojektował nowy, potrójny zestaw aparatów.

Główny aparat to 48 Mp z OIS, przysłoną f/1.7 i pół-calowym czujnikiem. Oznacza to, że powinien być całkiem zdolny do fotografowania, z możliwością uchwycenia przyzwoitej ilości światła. Do niego dołącza 10,8 Mp obiektyw ultraszeroki i 10,8 Mp telefoto z 5-krotnym zoomem optycznym. Zastosowanie teleobiektywu sprawia, że konfiguracja ta jest porównywalna z Pixelem 7 Pro.

Wreszcie, zewnętrzny wyświetlacz jest wyposażony w aparat selfie o rozdzielczości 9,5 Mp, podczas gdy wewnętrzny ekran oferuje opcję 8 Mp - choć z szybszą przysłoną f/2.0.

Fot. Google

Bateria i ładowanie

Pixel Fold jest wyposażony w dużą baterię o pojemności 4821 mAh, która według Google zapewni ponad 24 godziny pracy na baterii.

Google nie zapewnia jednak ładowarki z telefonem, ale ma korzystać z maksymalnej mocy wynoszącej 30 W podczas ładowania za pomocą portu USB-C. Telefon zawiera także wsparcie dla bezprzewodowego ładowania Qi, ale nie jesteśmy pewni, przy jakiej prędkości lub mocy.

Fot. Google

Oprogramowanie i aktualizacje

To prawie rozumie się samo przez się, że jako telefon Google, Pixel Fold startuje wraz z Androidem 13, najnowszą wersja systemu operacyjnego od Google.

Google mówi, że zoptymalizował ponad 50 oficjalnych aplikacji Google, aby dobrze współpracować z dużym wyświetlaczem Folda, a także współpracuje z partnerami deweloperskimi dla aplikacji, w tym Spotify, Disney+ i WhatsApp, aby zoptymalizować swoje doświadczenia.

Unikalne funkcje obejmują zdjęcia selfie za pomocą technologii Google Real Tone za pośrednictwem głównego aparatu, astrofotografii bez statywu dzięki telefonowi w trybie tabletop, a na żywo dwukierunkowe tłumaczenie za pomocą dwóch ekranów, które pojawi się z Androidem 14 później w tym roku.

Mówiąc o aktualizacjach, Fold otrzyma trzy aktualizacje wersji Androida - do Androida 16 - i pięć lat łatek bezpieczeństwa.