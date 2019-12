Google Pixel z grudniowymi poprawkami i nowymi funkcjami

Wyszukiwarkowy gigant po kilku dniach wprowadził najnowsze poprawki zabezpieczeń na swoje flagowe urządzenia.

Google ma przewagę nad innymi producentami sprzętu z Androidem, ponieważ w przypadku serii Pixel podobnie, jak Apple odpowiedzialne jest zarówno za produkcję sprzętu, jak i oprogramowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu Pixel'e zazwyczaj są szybsze i wydajniejsze od konkurencji, a na dodatek otrzymują najnowsze aktualizacje od razu po ich wprowadzeniu. Czy zawsze tak się dzieje? Niestety nie. O ile duże aktualizacje takie, jak z Androida 9.0 Pie do Androida 10 udostępniane są na Pixele znacznie szybciej, niż na inne urządzenia to okazuje się, że Google nie zawsze nadąża z wprowadzaniem poprawek zabezpieczeń.

Źródło: pcworld.com

Idealnym przykładem jest udostępnienie grudniowych poprawek zabezpieczeń dopiero 7 grudnia. Stosowną aktualizacje otrzymały kompatybilne urządzenia - Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 2 oraz Pixel 2 XL. Niestety nie zaktualizowano oryginalnych Pixeli pierwszej generacji, które oficjalnie straciły już wsparcie.

W międzyczasie najnowsze, tegoroczne modele Pixel 4 oraz Pixel 4 XL otrzymały inną aktualizacje, która poza wprowadzeniem najnowszych poprawek zabezpieczeń skupiła się na poprawieniu kilku niedociągnięć. Oficjalny rejestr zmian pokazuje, że Google naprawiło kilka błędów. Dodatkowo najnowsza aktualizacja wprowadza również kilka nowych funkcji i ulepszeń.

Według informacji od użytkowników urządzeń Google Pixel 3a, które zostały zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania pojawiły się również funkcje, które nie zostały ujęte przez Google w oficjalnym rejestrze zmian. Przykładem może być obecność Pixel Themes na każdym urządzeniu, które otrzymało grudniowe poprawki. Rozwiązanie to pozwala dostosować nieco interfejs użytkownika do swoich potrzeb.

Aktualizacja wprowadza także obsługę nawigacji za pomocą gestów w przypadku korzystania z nakładek graficznych firm trzecich.

Google zabrało się także za usunięcie zbędnego hałasu w aplikacji Spotify, wprowadzono bootloader w trybie ciemnym, naprawiono problem z parowaniem z urządzeniami firmy Garmin i kilka innych mniejszych niedogodności, które w większości trapiły użytkowników Pixel'a 4 XL.

Aktualizacja poza wprowadzeniem najnowszych zabezpieczeń zawiera także ulepszenia pod kątem wydajności oraz stabilności. Google planuje również wprowadzić w przyszłym tygodniu kolejną aktualizacje na smartfony z serii Pixel 4, która poprawi działanie funkcji Face Unlock.

Źródło: 91mobiles.com