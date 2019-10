Google Pixelbook Go oficjalnie - data premiery, specyfikacja techniczna, cena

Pixelbook Go to najbardziej przystępny cenowo Chromebook od Google'a.

Spis treści

Podczas imprezy Made By Google zorganizowanej w Nowym Jorku wyszukiwarkowy gigant zaprezentował Pixelbook'a Go. To najnowszy i największy Chromebook od Google'a. Jego celem jest zaoferowanie użytkownikom wysokiej jakości sprzętu w przystępnej cenie. Dzięki tym założeniom urządzenie według producenta ma zyskać spore grono odbiorców.

Źródło: techadvisor

Pixelbook Go został wprowadzony na rynek razem z telefonami Pixel 4, inteligentnymi głośnikami Nest Mini, systemem sieci Wi-Fi Nest i Pixel Buds 2.

Kiedy Pixelbook Go pojawi się w sklepach?

Google powiedziało na konferencji, że Pixelbook Go będzie dostępny w przedsprzedaży w USA od razu po evencie, a wysyłka rozpocznie się od 28 października. W chwili obecnej nie mamy żadnej informacji czy urządzenie trafi do polskiej dystrybucji. Patrząc na dostępność Chromebook'ów w Polsce szanse nie są zbyt duże.

Pixelbook Go w późniejszym okresie czasu pojawi się także w Europie.

Ile kosztuje Pixelbook Go?

Pixelbook Go w najtańszej konfiguracji został wyceniony na 649 dolarów. Jest o wiele tańszy do swojego poprzednika - Pixelbook'a, który w momencie premiery kosztował 999 dolarów.

Na rynku pojawią się cztery warianty:

Intel Core m3, 8 GB RAM, 64 GB pamięci masowej - 649 dolarów

Intel Core i5, 8 GB RAM, 128 GB pamięci masowej - 849 dolarów

Intel Core i5, 16 GB RAM, 128 GB pamięci masowej - 999 dolarów

Intel Core i7, 16 GB RAM, 256 GB pamięci masowej - 1399 dolarów

Pixelbook Go - specyfikacja techniczna

Google nie przedstawiło całej specyfikacji technicznej nowego laptopa.

Na chwilę obecną wiemy, że urządzenie zadebiutuje w dwóch kolorach z matowym wykończeniem. Mowa o Just Black i Not Pink. Ostatnia wersja kolorystyczna zadebiutowała podczas premiery Pixel'a 3, ale tegoroczny Pixel 4 nie jest dostępny w tym kolorze. Początkowo zamówić będzie można jedynie czarnego Pixelbook'a Go.

Komputer wykonany został z magnezu, co wpływa na niewielką masę urządzenia. Pixelbook Go waży zaledwie 907 g, dzięki czemu jest to jeden z najlżejszych laptopów dostępnych na rynku.

Grubość wynosi zaledwie 13 mm, a niespotykany falisty kształt na spodzie sprawia, ze urządzenie jest wygodne do przenoszenia i użytkowania. Kolejną nowością konstrukcyjną są przyciski Hush Keys, które powodują, że klawiatura jest niezwykle wygodna i cicha.

Źródło: techadvisor

Żywotność baterii ma wynosić 12 godzin. Komputer wspiera szybkie ładowanie. Dodatkowe dwie godziny pracy możliwe są po zaledwie 20 minutowym ładowaniu. System operacyjny to oczywiście mało obciążający Chrome OS, który gwarantuje, że komputer będzie gotowy do pracy w zaledwie kilka sekund niezależnie od sytuacji. OS od Google słynie również z wbudowanego oprogramowania antywirusowego i automatycznych aktualizacji.

Niestety Google nie zdecydowało się na zastosowanie najnowszych procesorów Intel Core należących do 10 generacji. Wszystkie modele oparte są na procesorach ósmej generacji.

Wyświetlacz w podstawowych konfiguracjach ma rozdzielczość Full HD. To 13,3 calowy panel o proporcjach 16:9. W najdroższej wersji z Intel Core i7 zastosowano matrycę Molecular Display o rozdzielczości 4K.

Komputer wyposażono w dwa porty USB Typu C i gniazdo słuchawkowe. Nie zabrakło dwóch głośników i dwóch mikrofonów oraz 2 MP kamerki przedniej z czujnikiem oświetlenia otoczenia.