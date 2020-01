Google Pixelbook Go pojawia się w UK - znamy ceny

Google Pixelbook Go trafił na brytyjski rynek. Ponieważ w UK mieszka wielu Polaków, a także sporo osób jest tam regularnie, warto dowiedzieć się, co oferują te urządzenia - i za ile?

Google Pixelbook Go to oczywiście laptopy Google z Chrome OS jako systemem operacyjnym. Po raz pierwszy pokazano je w październiku ubiegłego roku, gdzie po kilku tygodniach weszły do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Teraz wkraczają na rynek brytyjski, co może wiązać się z dalszą ekspansją w Europie. Nazwa Go sugeruje modele przyjazne przemieszczeniu się i rzeczywiście - wszystkie ważą zaledwie ponad 1kg i mają ekrany dotykowe 13,3". Bateria w każdym powinna wystarczyć na 12 godzin pracy.

Dostępne są cztery modele: podstawowy to procesor Intel Core m3, 8GB RAM, 64GB pamięci - kosztuje 629 funtów (ponad 3,1 tys. zł). Drugi to Intel Core i5 i dwa razy więcej pamięci, a cena - 200 funtów więcej, czyli 829 GBP (ponad 4,1 tys. zł). Dwa najsilniejsze modele to Core i5 z 16 GB RAM i pamięcią 128GB oraz Core i7 z 16GB RAM i 256GB pamięci. Pierwszy kosztuje 949 funtów (ok. 4710 zł), drugi - 1330 funtów (ponad 6,7 tys. zł). Skąd taka cena drugiego? Jego "molekularny wyświetlacz" ma natywną rozdzielczość 4K.

Urządzenia nie są tanie, szkoda zatem, że każde z nich ma tylko dwa porty USB typu C i brak w nich wejścia na karty microSD, którymi można by rozszerzyć pamięć. Na plus należy policzyć możliwość szybkiego łądowania przez jeden ze wspomnianych portów USB - naładowanie od 0 do 35% powinno zająć do 30 minut.