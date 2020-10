Google Play - 13 aplikacji z fałszywymi recenzjami - czy instalowaliście którąś z nich?

Wykryto, że w Google Play pojawiło się 13 aplikacji, które zawierają agresywne reklamy i wykorzystują fałszywe recenzje, aby pozyskać nowych użytkowników. Sprawdźcie, których aplikacji lepiej unikać.

To nie pierwszy raz, gdy na platformie Google Play pojawiły się aplikacje, które do pozyskania nowych użytkowników wykorzystują fałszywe komentarze i oceny zachęcające do pobrania danej aplikacji. Badacze z Bitdefender znaleźli na Google Play 13 takich aplikacji - jedna z nich posiada ponad tysiąc pozytywnych opinii. W ten sposób łącznie aplikacje odnotowały pół miliona pobrań.

Wszystko też wskazuje na to, że autorem fałszywych oprogramowań reklamowych jest ten sam developer - wiele "pięciogwiazdkowych" ocen, krótkie zdania czy pojedyncze słowa typu "helpful" - oraz że pochodzą one z tych samych fałszywych kont - sieci botów spamowych.. Problemem okazuje się również to, że w ten sposób pozyskiwane są dane kontaktowe, wiadomości tekstowe oraz hasła użytkowników, którzy decydują się pobrać daną aplikację.

Lista aplikacji oraz liczba pobrań

Video Downloader – 100 000 +

– 100 000 + Full Email App – 100 000 +

– 100 000 + InsSaver - 100 000 +

- 100 000 + Fast Downloader - 100 000 +

- 100 000 + Messenger for all Social apps - 50 000 +

- 50 000 + File download manager - 50 000 +

- 50 000 + Music Video Player - 10 000 +

- 10 000 + Media Player All Format - 10 000 +

- 10 000 + New Messenger for all messaging & social app - 5000 +

- 5000 + Status Saver - 1000 +

- 1000 + Quick Launcher For Apps - 1000 +

- 1000 + 4D Parallax Live Wallpaper - 1000 +

- 1000 + 4D Parallax Wallpaper HD - 100 +

Zobaczcie także: Nowy system ochrony przed cyberprzestępcami w Google