Google Play Pass - kolejna usługa dla graczy oficjalnie zapowiedziana

Firma Google postanowiła dłużej nie zwlekać i wreszcie zaprezentowała nam oficjalnie usługę abonamentową - Google Play Pass.

Google nie mogło pozostać bierne wobec działań Apple i promocji usługi Apple Arcade. Chcąc odwrócić uwagę od produktów konferencji ujawniono pierwsze szczegóły dotyczące usługi abonamentowej - Google Play Pass.

Zgodnie z oczekiwaniami Google Play Pass to usługa dedykowana przede wszystkim graczom, choć nie tylko. W ramach abonamentu, który wyceniono na 1,99 dolara (tylko w pierwszym roku "życia" usługi, później cen wzrośnie do 4,99 dolara) otrzymujemy dostęp do ponad 350 gier i aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android. Co istotne, nie uświadczymy w nich żadnych mikropłatności czy reklam. Już teraz wiadomo, że biblioteka usługi będzie stale poszerzana. Warto też dodać, że z jednego abonamentu będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Pierwsi użytkownicy będą mogli skorzystać z dobrodziejstw Google Play Pass już w tym tygodniu, niestety dotyczy to jedynie mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele Google zapowiedzieli jednak, że "wkrótce" usługa trafi także do innych krajów.

Wstępna lista dostępnych gier i aplikacji prezentuje się następująco:

Thimbleweed Park

Suzy Cube

Evoland

ISS HD Live: View Earth Live

Star Wars: Knights of the Old Republic

Toca Nature

Stardew Valley

Pocket City

Pic Stitck – 1 Collage Maker

Absolute Drift

The Battle of Polytopia

Door Kickers

Titan Quest

Terraria

Limbo

Tunable: Music Practice Tools

Agent A: A puzzle in disguise

Tiny Guardians

The Tiny Bang Story

Hoplite

.projekt

Game Dev Tycoon

Bridge Constructor Portal

Sorcery! 4

Mini Metro

Toca Mystery House

Swordigo

AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports

Hidden Folks

60 Seconds! Atomic Adventure

This is the Police

FRAMED

80 Days

Reigns: Game of Thrones

Monument Valley 2

Old Man’s Journey

Thomas & Friends: Race On!

Grim Legends: The Forsaken Bride

King’s League: Odyssey

One More Line

ELOH

Lumino City

Risk

Chameleon Run

Wayward Souls

Lichtspeer

Death Squared

Shadow Fight 2: Special Edition

źródło: google