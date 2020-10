Google Play Pass w Polsce. Poznaliśmy cenę abonamentu, jest dobrze

Google Play Pass już w tym tygodniu zawita do Polski. Ile nas będzie kosztować abonament na Androidzie? My już wiemy.

Google Play Pass to usługa abonamentowa na wzór Xbox Game Pass czy Apple Arcade. Oznacza to, że w cenie abonamentu dostajemy do dyspozycji setki gier i programów premium, za które normalnie musielibyśmy płacić oddzielnie. Choć usługa wystartowała już ponad rok temu, to do tej pory była ona niedostępna w Polsce. To jednak już wkrótce się zmieni.

Polski oddział Google poinformował, że abonament Play Pass wystartuje już w tym tygodniu, przy okazji poznaliśmy jego cenę.

Google Play Pass czy się opłaca?

Google dostosowało cenę Play Pass do Polskich warunków i za 22,99 zł miesięcznie lub 139,99 zł za rok otrzymamy dostęp do ponad 350 gier i aplikacji premium. W ramach abonamentu możemy liczyć m.in. na tak uznane tytuły jak: Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic, Stardew Valley czy LIMBO. Co więcej, jeśli nie chcecie od razu wydawać gotówki, to możecie skorzystać z miesięcznego okresu próbnego.

Google Play Pass będzie stopniowo pojawiać się na kolejnych urządzeniach. Na dostęp do nowej usługi mogą w pierwszej kolejności liczyć posiadacze smartfonów z system Android 10 bądź 11.

