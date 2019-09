Google Play Pass zadebiutuje już wkrótce

Koniec z plotkami i domysłami, usługa abonamentowa od Google zadebiutuje już niebawem.

Google Play Pass był bohaterem branżowych plotek od wielu tygodni. Dzisiaj, za pośrednictwem twittera, przedstawiciele amerykańskiego giganta potwierdzili, że rzeczona usługa zostanie udostępniona już wkrótce.

Zastanawiacie się czym tak naprawdę jest Play Pass? Już spieszę z wyjaśnieniami - to usługa abonamentowa na wzór, zapowiedzianego na początku roku, Apple Arcade. Za określoną kwotę (w przypadku Play Pass przypuszcza się, że będzie to niecałe 5 dolarów) otrzymujemy dostęp do bogatej biblioteki aplikacji i gier. Co więcej, wszystkie udostępnione w usłudze programy będą pozbawione reklam czy mikropłatności, przy tym oferując nam swoją pełną funkcjonalność.

Sspekuluje się, że, na wzór Apple Arcade, będziemy mogli również liczyć na tytuły ekskluzywne dla usługi Play Pass. Jeśli potwierdzą się wcześniejsze informacje, to wszyscy chętni otrzymają możliwość darmowego testowania usługi przez 10 dni.

Z dzisiejszej krótkiej wiadomości dowiedzieliśmy się jedynie, że Google Play Pass zadebiutuje niebawem. Wydaje się, że owo "niebawem" może nastąpić już w październiku przy okazji premiery kolejnej generacji smartfonów Google Pixel.

źródło: wccftech.com/twitter