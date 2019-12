Google Play Store ma problemy z wyszukwianiem nowych aplikacji

Google w ciągu kilku ostatnich miesięcy wprowadziło kilka nowych funkcji w swoim sklepie z aplikacjami. Niestety, kilka z nich okazało się wadliwych.

Google nie miał w ostatnim roku szczęścia do swojego sklepu - to wykryto mnóstwo szkodników zamaskowanych jako nieszkodliwe aplikacje, to znowu funkcje, które miały ulepszać jego działanie, okazywały się szkodliwe. Niektóre się sprawdziły - jak tryb ciemny dla Androida 10 czy możliwość wyczyszczenia listy życzeń za pomocą jednego przycisku, ale wyszukiwarka wymaga poprawek. Jak się okazało - nie można za jej pomocą znaleźć nowych aplikacji, nawet po właściwym wpisaniu nazwy.

Jak podaje Android Authority, działa to zarówno na gry, jak i aplikacje. Choć znajdują się w sklepie, nie można ich w ten sposób znaleźć. Jako przykład podano grę Deliver the Duck. Po wpisaniu nazwy do wyszukiwarki pojawia się mnóstwo tytułów z "Duck" w nazwie, ale próżno szukać "Deliver the Duck". Nie pomaga nawet wpisanie pełnej nazwy tego tytułu, który brzmi Deliver The Duck Water Game. Oczywiście problem ten został zgłoszony do Google, które ma znaleźć sposób na jego rozwiązanie - z pewnością będzie potrzebne zmienienie algorytmu wyszukiwania.