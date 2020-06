Google Sabina - poznajcie następcę Chromecast'a z Android TV

Wyszukiwarkowy gigant zamierza zaprezentować nowe urządzenie. Sprzęt o tajemniczej nazwie Sabina zastąpi Google Chromecast Ultra.

W Google trwają przygotowania do prezentacji nowego sprzętu. Nie będzie to jednak smartfon z rodziny Pixel. Poza nim opracowywana jest nowa podstawka dla telewizorów. Urządzenie to ma być bezpośrednim następcom Chromecast'a Ultra, a w gratisie otrzymamy znacznie większą liczbę funkcji.

Źródło: xdadevelopers.com

Google Sabina to przystawka do telewizora oraz urządzenie do strumieniowania multimediów w jednym. W zestawie poza samym urządzeniem otrzymamy również pilot, a całość pracować będzie pod kontrolą Androida TV.

Już od jakiegoś czasu w sieci pojawiały się informacje na temat nowego urządzenia z rodziny Next, które pracować będzie pod kontrolą Android TV. Teraz okazuje się, że finalnie sprzęt zadebiutuje jako następca Chromecast'a. Obecnie przystawka posiada nazwę kodową Sabina.

Pierwsze informacje o tym urządzeniu trafiły do sieci na początku marca za pośrednictwem portalu 9to5google. W dniu ujawnienia tych informacji do FCC wpłynęło zgłoszenie dotyczące pilota zdalnego sterowania firmy Google.

Teraz do sieci trafiły rendery nadchodzącego urządzenia, które może wywołać niemałe zamieszanie na rynku.

Google Sabina to niewielka przystawka do TV zamknięta w podłużnej obudowie z lekko zaokrąglonymi bokami. Podobnie, jak w ostatnich generacjach Chromecast'a, HDMI zostało umieszczone w niewielkim przewodzie. Nowa przystawka do telewizora dostępna będzie w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, białej oraz bladoróżowej.

W sieci znalazły się również fotografie pilota. Znajdziemy na nim przycisk do wywołania Asystenta Google oraz podstawowe przyciski do nawigowania urządzeniem. Nie wiemy, czy na pilocie znalazło się miejsce dla przycisków dedykowanych najpopularniejszym usługom streamingowym.

Całość pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV. Oczywiście nadal zachowaniu funkcje obecne w Chromecast'ach. Sprzęt zaoferuje obsługę Dolby Vision. Za odpowiednią wydajność zadba dedykowany procesor Amlogic SoC.

Google Sabina prawdopodobnie zadebiutuje razem z nowymi smartfonami Pixel w lipcu tego roku.

Zobacz, jak poprawnie skonfigurować swojego Chromacast'a.

Sprawdź, ile kosztuje Google Chromecast Ultra.

Źródło: xda-developers.com