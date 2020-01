Google Smart Lock kompatybilne z iPhone'm

Posiadacze iPhone'ów mogą wykorzystać swoje urządzenia jako fizyczne klucze uwierzytelniania weryfikacji dwuskładnikowej.

Mamy wiadomość dla wszystkich posiadaczy smartfonów od Apple, którzy korzystają z weryfikacji dwuskładnikowej. iPhone'y otrzymały właśnie funkcję, która trafiła na smartfony z Androidem w zeszłym roku. Od teraz aplikacja Google Smart Lock jest kompatybilna z weryfikacją dwuskładnikową przy wykorzystaniu smartfona z iOS. Istnieją jednak pewne ograniczenia.

Źródło: pcworld.com

Google wprowadziło właśnie aktualizacje Google Smart Lock, która wprowadza możliwość wykorzystania iPhone'a jako fizycznego klucza w weryfikacji dwuskładnikowej. Od teraz podczas logowania do usług Google w przeglądarce Google Chrome użytkownicy będą mogli potwierdzić swoją tożsamość za pomocą iPhone'a z zainstalowaną aplikacją Smart Lock.

Klucz uwierzytelniający jest wysyłany za pośrednictwem Bluetooth. Rozwiązanie to uniemożliwia przechwycenie kodu PIN i dostęp do usługi osobom trzecim.

Dlaczego to takie ważne? Weryfikacja dwuskładnikowa przyczyniła się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa w sieci, ale hakerzy znaleźli sposób, który pozwala na jej obejście. W przypadku klasycznej weryfikacji dwuskładnikowej kod PIN wysyłany jest za pomocą SMS'a. Po jego wpisaniu można zalogować się do usługi. Wysyłanie kodów na SMS przyczyniło się do klonowania i przechwytywania kart SIM przez hakerów, aby uzyskać kod PIN niezbędny do zalogowania się w usłudze z weryfikacją dwuskładnikową.

W przypadku Google Smart Lock drugi składnik logowania jest całkowicie niezależny od numeru telefonu, ponieważ jest to aplikacja zainstalowana na urządzeniu.

Funkcjonalność ta pojawiła się w systemie Android już na początku 2019 roku, a teraz trafiła również na iPhone'a.

Rozwiązanie wykorzystuje procesor Secure Enclave, który przechowuje szyfrowane klucze bezpieczeństwa na urządzeniu. Tego typu komponent obecny jest w iPhone 5s oraz nowszych modelach. Aplikacja Smart Lock do poprawnego działania wymaga także korzysta z systemu iOS w wersji 10 lub nowszej.

Po dodaniu klucza uwierzytelniającego do konta Google na iPhone'ie możliwe jest logowani do usług Google podczas korzystania z przeglądarki Google Chrome bez logowania. Niestety rozwiązanie nie działa z innymi przeglądarkami.

Źródło: techspot.com