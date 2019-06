Google Stadia Founder's Edition - cena, dostępność

Nazwa Stadia nadal nas nie przekonuje, ale sama usługa prezentuje się wyjątkowo zachęcająco.

E3 (Electronic Entertainment Expo) wyjątkowo w tym roku zaczyna się wcześniej. Zwykle targi trwały w weekendy, a obecnie rozpoczęły się już w czwartek rano na tydzień przed właściwym rozpoczęciem. Stało się tak za sprawą Google, który przekazał więcej informacji na temat Stadia.

Źródło: google

Wczoraj Google bardziej szczegółowo opisał swoją usługę strumieniowej transmisji Stadia, a także podał więcej szczegółów po lakonicznej zapowiedzi, która pojawiła się w marcu na March Game Developer Conference.

Stadia Pro to system, którego wszyscy się spodziewali. Jest to usługa podobna do Netflix'a, któraza miesięczną opłatę 10 dolarów oferuje możliwość strumieniowania gier w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę na dowolne kompatybilne urządzenie takie, jak laptop, komputer stacjonarny, smartfon lub Chromecast.

Źródło: google

Google ma zamiar wprowadzić nową jakość do usług zdalnego strumieniowania gier. Na podobny ruch w kwestii subskrybcji gier zdecydował się Microsoft wprowadzając Game Pass na komputery PC. Na prezentacji pojawiło się kilka wspaniałych gier takich, jak Destiny 2 z nowym rozszerzeniem Shadowkeep i obsługą miedzypfatformowej możliwości zapisu oraz długo oczekiwana zapowiedź Baldur's Gate 3. Ubisoft zaprezentował The Division II i Ghost Recaon, a prezentacje uzupełniło kilka gier typu Indie.

Źródło: google

Google na prezentacji wyróżniło również studio Rockstar, co może wskazywać na obecność Grand Theft Auto V na platformie Google Stadia, ale również może oznaczać przeportowanie Red Dead Redemption II. Tego jeszcze niestety nie wiemy.

Wyszukiwarkowy gigant przedstawił nam trochę więcej informacji na temat Google Stadia Pro, o której mówił już w marcu. Oprócz abonamentu Stadia Pro gracze będą również mogli kupować gry na własność. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat tego, jak ma wyglądać cała usługa. Google zorganizowało konferencje i po raz kolejny nie przedstawiło wiele istotnych i interesujących nas szczegółów. Nadal nie znana jest data uruchomienia usługi.

Źródło: google

Wiemy jednak, że jeżeli chcesz być jednym z pierwszych użytkowników Stadii (pomimo szczątkowych informacji) możesz kupić starter Stadia Founder's Edition za 129 dolarów (około 550 zł). W zestawie otrzymasz Chromecast Ultra (wartość około 300 zł), trzy miesiące subskrypcji Stadia Pro oraz Destiny 2, a także kontroler w kolorze niebieskim.

Źródło: google

Testy mają rozpocząć się dopiero w listopadzie, co oznacza, że większość użytkowników będzie mogła skorzystać z usługi dopiero w 2020 roku. Możliwe, że Google będzie chciało uruchomić usługę jeszcze przed świętami. Tak odległy termin daje Microsoftowi czas na wkroczenie na rynek z usługą xCloud, o której więcej informacji mamy się dowiedzieć w niedzielę podczas konferencji prasowej na E3.