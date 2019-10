Google Stadia Founder's Edition wyprzedane

Stadia Founder's Edition sprzedawane było w cenie 129 dolarów, czyli 550 złotych. Ten starter składa się z kontrolera Night Blue Stadia, Chromecast Ultra (o wartości około 300 zł) oraz daje trzy miesiące subskrypcji w Stadia Pro (z możliwością podzielenia się nią z wybraną osobą). W bonusie producent dorzucał dostęp do gry Destiny 2: The Collection. Promocja okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ sprzedano wszystkie pakiety SFE, a w chwili obecnej do kupienia pozostały zestawy Premiere Edition.

That's a wrap! Stadia Founder’s Edition has completely sold out. We can’t wait to welcome all of our Founders to play Stadia on November 19.



Stadia Premiere Edition is now available for pre-order in all launch countries. Get yours today > https://t.co/FvgaT3vE15 pic.twitter.com/7Zo952wVDv