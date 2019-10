Google Stadia: od 19 listopada dla wszystkich!

Ciekawie zapowiadający się serwis streamingowy Stadia wystartuje 19 listopada. To oficjalna informacja od Google.

Na odbywającym się w Nowym Jorku spotkaniu Made By Google, internetowy gigant podał nie tylko datę premiery swojej usługi, ale również ogłosił przedsprzedaż niezbędnego do jej obsługi sprzętu, w tym kontrolerów. Za ich pomocą będzie się obsługiwać gry na desktopie lub laptopie z przeglądarkę Google Chrome, telewizorach z Chromecast Ultra oraz urządzeniach Pixel 3 i Pixel 3a. Od samego początku dostępnych będzie kilka mocnych tytułów: Mortal Kombat 11, Destiny 2, Doom: Eternal i Borderlands 3, a w przyszłości za pomocą Stadii będzie można cieszyć się rodzimym hitem Cyberpunk 2077.

Niestety - polscy miłośnicy cyfrowej rozrywki nie będą mieli dostępu do usługi w dniu premiery - na początku będzie on dostępny jedynie w wybranych rejonach świata, w tym USA, UK, Włochach, Francji i Kanadzie. Na Polskę i pozostałe państwa przyjdzie czas później. Jednak tym osobom, które nie mogą doczekać usługi, warto polecić spróbowanie sieci VPN, co pozwoli na zmianę regionu. Wspomniany na początku sprzęt dedykowany usłudze kosztuje 129 USD (ok. 500 zł) i również nie jest jeszcze dostępny w naszym rejonie.