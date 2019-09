Google Stadia pojawi się na Android TV w 2020

Google ujawniło plany związane z Android TV na kolejne lata - najbardziej interesującą nowością jest wprowadzenie usługi grania w chmurze. A co jeszcze?

Co roku ma miejsce w Amsterdamie International Broadcasting Convention. Można to przyrównać do targów CES lub MWC, ale poświęconych rynkowi telewizyjnemu. Google zaprezentowało tam najnowsze aktualizacje dla ekosystemu Android TV, a także dotyczące go plany na kolejne dwa lata. Jak dowiadujemy się z niego, jeszcze w tym roku ma zostać odświeżony sklepy Play Store oraz wsparcie dla aplikacji 5K. Rok 2020 ma przynieść zaawansowane rozwiązania next-genowe, w tym znacznie ulepszone funkcje systemowe, jak Live Captions oraz poszerzony ekran główny i wprowadzenie wyświetlania reklam podczas streamingu. Ponadto pojawi się tytułowa integracja z Google Stadia - czyli multiplatformowym rozwiązaniem gamingowym, korzystającym z zasobów w chmurze w celu umożliwienia rozgrywek na własnym ekranie. W planach jest również wprowadzenie obsługi 8K oraz - jeśli tylko się pojawi - Androida 11.

A co dalej? Na rok 2021 i dalszy okres planowane jest optymalizowanie sprzętu pod kątem jak najlepszej wydajności, a także wprowadzenie kolejnych wersji Androida i ulepszanie zakresu usług systemowych. Pogłoski mówią o rozdzielczości 10K, ale póki co jeszcze 4K nie rozgościło się dobrze na świecie, więc na razie nie ma o czym mówić. Jeśli chodzi o kolejne edycje systemu Android, należy pamiętać, że telewizory mają inny cykl aktualizacji, niż smartfony, a kwestie techniczne sprawiają, że telewizory będą potrzebowały mocnych zmian we frameworku, aby obsłużyć Stadię. Szczegóły poznamy zapewne w ciągu kolejnych miesięcy.