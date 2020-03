Google Stadia w końcu z opcją streamingu w 4K na komputerach PC

Posiadacze szybkiego i stabilnego łącza internetowego mogą już skorzystać z rozdzielczości 4K w Google Stadia.

Google Stadia to jedna z najnowszych usług umożliwiających streamowanie gier w sieci. Rozwiązanie to pozwala cieszyć się najnowszymi tytułami w zadowalającej jakości w zamian za comiesięczną opłatę. Co ważne użytkownik nie musi posiadać wydajnego komputera. Wystarczy jedynie stabilne połączenie z internetem.

Źródło: pcworld.com

Stadia od początku swojego istnienia nie oferuje najważniejszych funkcji, które przez samo Google opisywane były jako najważniejsze i kluczowe. Jedna z tych opcji - rozgrywka w rozdzielczości 4K została właśnie udostępniona subskrybentom Google Stadia.

Do niedawna rozdzielczość 4K w Google Stadia zarezerwowana była jedynie dla posiadaczy najdroższego Google Chromecast Ultra podłączonego do telewizora obsługującego rozdzielczość 4K. Oznacza to, że z dobrodziejstw wysokiej rozdzielczości nie mogli skorzystać posiadacze komputerów PC oraz innego sprzętu.

Portal 9to5Google oraz niektórzy użytkownicy Reddita informują, że Google w pełni udostępniło opcję rozgrywki w rozdzielczości 4K.

Użytkownicy rozwiązania posiadający odpowiednio szybkie połączenie z internetem oraz ekran 4K powinni zauważyć znaczącą poprawę jakości grafiki. Dodatkowo można sprawdzić, czy streaming odbywa się w rozdzielczości 4K. W tym celu należy otworzyć menu w grze za pomocą kombinacji klawiszy Shift + Tab lub po kliknięciu przycisku Stadia na kontrolerze. Po przejściu do zakładki połączenie powinna pojawić się zielona ikonka 4K umieszczona pod statusem "Data Usage".

Z rozdzielczości 4K skorzystają jedynie posiadacze subskrypcji Google Stadia Pro kosztującej 9,99 USD miesięcznie. Pozwala ona na wybranie najlepszej jakości obrazu, co w praktyce oznacza streaming w 4K. Wyszukiwarkowy gigant informuje, że aby całość zadziałała nalży posiadać łącze z internetem o przepustowości co najmniej 35 Mbps.

Dla wszystkich posiadaczy sprzętu bez obsługi 4K Google proponuje tańsze warianty subskrypcji tak, aby nie musieli oni płacić za funkcję, której nie wykorzystają.

Źródło: techspot.com