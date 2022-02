Google Stream czyli nowe wcielenie Google Stadia

Pamiętasz projekt Stadia? Streaming gier nie wyszedł, ale Google nie składa broni.

Google przesunęło Stadię do działu z projektami nie mającymi wysokiej ważności, czyli w praktyce - odpuściło go sobie. Ale nie zrezygnuje z technologii, które zostały użyte do jego stworzenia. Zostaną one przeniesione do nowego projektu, który póki co został nazwany po prostu Google Stream. Kojarzy się nieco ze Steam, prawda? A posłuży do tego samego, co Stadia, czyli streamingu gier.

Google chce przy tym projekcie współpracować ze znanymi markami na rynku cyfrowej rozrywki - są to Peloton, Capcom, Bungie. Prawdopodobnie do wspólnych działań zostaną zaproszone także inne, ale na razie wiemy wyłącznie o tych trzech. Każdy z kontrahentów będzie stanowić inny element tej układanki - Peloton ma używać Streamu do przesyłania gier do monitorów rowerów treningowych (czyli - jadę i gram), Capcom dostarczy streamem dema swoich gier. Co do Bungie - jak na razie nie znamy roli producenta w planach Google.

Zobacz również:

Decyzja o rezygnacji ze Stadii miała kilka przyczyn. Główną było zainteresowanie - znacznie mniejsze, niż zakładało Google. Poza tym pojawiła się konkurencja w postaci GeForce NOW i innych serwisów. Do tego dochodzi fakt, że Google nie zdobyło żadnych produkcji na wyłączność, więc nie było konkurencyjne. A co będzie z projektem Stream? Cóż, po prostu poczekajmy, co zaoferuje i zobaczymy.

Źródło: PC Mag