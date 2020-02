Google aktualizuje kontroler Stadia

Nie wiedziałeś, że kontroler można aktualizować? Google jest odmiennego zdania.

Za czasów, kiedy na rynku debiutowały jedne z pierwszych konsol do gier kontrolery były prostymi urządzeniami podłączonymi do konsoli za pomocą kabla i służyły jedynie do przekazywania, jaki klawisz został wciśnięty przez użytkownika. Z czasem stały się one bezprzewodowe, a producenci zaczęli wprowadzać do nich kolejne funkcje. Dzisiejsze kontrolery do gier wyposażone są w mnóstwo mikroprocesorów, własną pamięć, baterie, a także system operacyjny, który zarządza ich pracą.

Źródło: pcworld.com

Google ujawniło niedawno mapę drogową dla Google Stadia wprowadzającą cztery spore nowości, które przewidziane są na pierwszy kwartał 2020 roku. Aby mogły one zadziałać Google musiało zaktualizować oprogramowanie układowe kontrolera Stadia.

Zastanawiasz się, jak zaktualizować kontroler do gier? Google wyjaśnia, że to nic trudnego. Zasadniczo aktualizacja możliwa jest na dwa sposoby - automatyczny oraz manualny. Jeżeli zechcemy wymusić zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania układowego na kontroler należy go wyłączyć. Potem trzeba przytrzymać przycisk Y. Gdy dioda sygnalizacyjna na kontrolerze zacznie migać na pomarańczowo należy przejść do aplikacji Stadia na urządzeniu z systemem iOS lub Android i połączyć się z siecią Wi-Fi.

Po połączeniu kontrolera z telefonem oraz siecią Wi-Fi aplikacja Stadia przeniesie użytkownika do ekranu aktualizacji. Użytkownicy posiadający Google Stadia widzieli ten ekran podczas początkowe konfiguracji pada.

Kontroler Google Stadia aktualizuje się w mniej, niż 10 minut. Urządzenie informuje o instalacji nowego oprogramowania za pomocą wbudowanej diody. Miga ona naprzemiennie na kolor pomarańczowy oraz biały. Po pomyślnym zainstalowaniu najnowszego oprogramowania kontroler automatycznie uruchamia się ponownie i jest gotowy do użytkowania.

Nowe oprogramowanie, które pojawiło się dla kontrolera Google Stadia nie wprowadza żadnych widocznych na pierwszy rzut oka zmian. Prawdopodobnie oprogramowanie przygotowuje kontroler na obsługę rozgrywki z Asystentem Google.

Źródło: 9to5google.com