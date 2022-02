Google aktualizuje tryb ciemny w wyszukiwarce

Jest on ciemniejszy od poprzedniego.

Google zaimplementowało tryb ciemny w swojej wyszukiwarce jeszcze w ubiegłym roku, ale nie znalazł on powszechnego uznania. Powodem był... kolor. Zdaniem użytkowników nie był to tak naprawdę czarny, a ciemno-szary. Oczywiście spełniał swoją rolę, czyli umożliwiał wygodniejsze przeglądanie stron i pozwalał na zaoszczędzenie baterii, jednak nie był tym, czego oczekiwano. Internetowy gigant w końcu przyznał im rację i bez wielkich fanfar przeprowadził zmiany. Poprzednia barwa została zastąpiona prawdziwą czernią - wartością RGB 000000.

Jednak uwaga - nie każdy ma już dostęp do odświeżonej wersji. Choć część użytkowników już może z niego korzystać, inni wciąż widzą szarość. Jak możesz sprawdzić, czy masz go u siebie? Na stronie wyszukiwarki kliknij w Ustawienia, a następnie opcję Ciemny motyw na samym dole - i gotowe. Używanie Google w trybie ciemnym jest zalecane dla użytkowników z wyświetlaczami OLED i AMOLED. Nowa czerń pozwala na osiągnięcie lepszego kontrastu, a co za tym idzie - jakość obrazu jest lepsza.

Zobacz również:

Fot. H Tur/PC World

Źródło: MS Power User