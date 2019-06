Google całkowicie rezygnuje ze swoich tabletów

Pixel Slate i Pixel C przechodzą do historii.

Choć w naszym kraju tablety Google nie były nigdy jakoś specjalnie popularne, na świecie używało ich sporo osób. Jednak te, które czekały na pojawienie się Pixel Slate 2 czy Pixel C 2, spotkało dziś rozczarowanie - Google potwierdziło oficjalnie, że nie będzie już więcej tworzyć tabletów pod własnym szyldem. Decyzję taką podjęto po wewnętrznych dyskusjach. Jak podano w uzasadnieniu: "Chrome OS zyskuje popularność w różnych obszarach, dlatego stawiamy na rozwój systemu, który będzie używany na laptopach i tabletach naszych partnerów. Dlatego zamiast tworzyć własne urządzenia, skupimy się na dostarczeniu innym jak najlepszego oprogramowania". Rzecznik Google dodał, że konie tabletów nie będzie mieć żadnego wpływu na rozwój laptopów ChromeOS.

Pixel Slate

Zdaniem ekspertów to bardzo dobra decyzja. O ile smartfony Google i laptopy z ChromeOS cieszą się dużą popularnością - zwłaszcza wśród użytkowników biznesowych - o tyle tablety zawsze stały w ich cieniu. Może i ładnie prezentują się na oficjalnych zdjęciach (jak powyższe), jednak Google nie miało zaplanowanych aktualizacji, a funkcjonalność była nieco mniejsza, niż w konkurencyjnych rozwiązaniach. Pixel C trafił na rynek w 2015 roku i od tego czasu nie miał aktualizacji hardware, a sam system zatrzymał się na 8.1 Oreo. Wygląda na to, że Google wypuścił swoje tablety w formie eksperymentu, który nie przyniósł niczego ciekawego. Co innego laptopy z ChomeOS, które od wersji 70 mają nowy interfejs, przyjazny dla urządzeń dotykowych.