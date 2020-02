Google chce udostępniać swoje usługi Huawei

Ze względu na zakaz, nałożony przez amerykańską Komisję Handlu, nie jest możliwa współpraca na linii Google - Huawei. Jednak obie strony chcą to zmienić.

Google zaaplikowało do amerykańskich władz prośbę o wyjątkowe uchylenie zakazu handlu z Huawei. Umożliwiłoby to udostępnienie chińskiemu producentowi korzystanie z usług Google, których brak jest uważany przez wielu użytkowników za najpoważniejszą wadę jego smartfonów. Przypominamy - zakaz obowiązuje od maja 2019 roku i jest związany z wojną gospodarczą, jaka ma miejsce pomiędzy USA a Chinami. Huawei znalazło się na czarnej liście ze względu na możliwość "zagrażania bezpieczeństwu narodowemu" (czytaj - możliwość szpiegostwa). Jednak wiele amerykańskich firm otrzymało specjalne zezwolenia na kontynuowanie współpracy z producentem - jest on ich podstawowym dostawcą elementów związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną. Na liście wyjątków znalazł się m.in. Microsoft.

Jeśli Google otrzyma zezwolenie na udostępnianie swoich technologii, jego usługi - jak Gmail czy Mapy - będą mogły powrócić na telefony Huawei. A chiński producent w tym czasie znacznie rozwinął Huawei Mobile Services, czyli alternatywy dla wszystkich narzędzi oferowanych przez Google. Być może właśnie tym pokazał, że na braku współpracy więcej traci Google, niż on? Co prawda istnieje możliwość nieautoryzowanego zainstalowania usług Google na smartfonach Huawei, jednak Google ostrzega - wiąże się to z dużym ryzykiem zainstalowania aplikacji, która została zainfekowana i może wpłynąć na bezpieczeństwo danych znajdujących się na urządzeniu.

Decyzja Komisji Handlu w sprawie Google powinna zostać ogłoszona w ciągu tygodnia.

Źródło: GSMArena