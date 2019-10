Google chciałoby wykupić Fitbit

Fitbit to doskonale znany na całym świecie producent smartwatchy, trackerów i innych urządzeń dla ludzi aktywnych. Jak się okazuje, ma na niego chrapkę samo Google.

O planach Google donosi Reuters. Nie ma co prawda żadnych informacji na temat jakichkolwiek rozmów pomiędzy obydwoma firmami czy też zaproponowanej sumie transakcji, jednak wiadomo, że internetowy gigant chciałby wejść na rynek wearables, a mając za sobą całe zaplecze Fitbit, stałby od razu na bardzo solidnej pozycji i zyskał dostęp do WearOS. A od jakiegoś czasu Fitbit szuka inwestorów zainteresowanych do nabycia większości udziałów firmy, więc plotki mogą znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości. Od około roku obserwuje się spadek pozycji producenta na rynku, a jego konkurentami są znane marki, w tym Samsung.

Co ciekawe, samo Fitbit w trakcie swojego rozwoju pochłaniało mniejsze firmy - w 2016 przejęło Pebble, a krótko po tym Vector (producenta zajmującego się tworzeniem smartwatchy). Potem nabyło także Coin - firmę zajmującą się kartami kredytowymi - oraz (ostatnio) Twine Health. Już od dłuższego czasu firma nie zachwyciła użytkowników żadnym solidnym modelem. Pomimo tego Google nigdy nie zdołało nawet zbliżyć się do pozycji, jaką zajmuje Fitbit na rynku, dlatego też fuzja tych firm przyniosłaby korzyść obu stronom.