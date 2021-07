Google: ciasteczka zostają w Chrome

Google zapowiadało, że do końca roku usunie ciasteczka (cookies) z przeglądarki Chrome. Jak się jednak okazuje - pozostaną z nami jeszcze 2,5 roku.

"Ciasteczka", czyli "cookies" to elementy zbierające informacje podczas przeglądania stron przez użytkowników. Mają na celu personalizowanie reklam przy wzięciu pod uwagę zainteresowań, wieku czy płci internauty. Takie przeglądarki, jak Firefox, Apple Safari czy Brave domyślnie blokują "ciasteczka", Chrome szuka alternatywnych rozwiązań. Pierwszy plan mówił, że mają trafić do lamusa na przełomie 2021 i 2022 roku. Teraz Google informuje, że tak się jednak nie stanie. Podaje również nowy termin usunięcia ciasteczek: jest to koniec 2023 roku.

Skąd ta zmiana? Oficjalny powód został podany: jest to troska o internetowych wydawców, oferujących swoje treści bezpłatnie. Koniec ciasteczek na początku 2022 roku mogłoby w nagły sposób narażać ich modele biznesowe na straty. Ale tajemnicą poliszynela jest, że dzięki plikom cookies samo Google sporo zarabia. Ciasteczka są dla internetowego giganta ważnym elementem reklamy cyfrowej. Póki co udostępniono mechanizm PrivacySandbox, który zwiększa anonimowość użytkownika Chrome w sieci.

Zobacz również:

Nowe rozwiązania zapewniające anonimowość to pomysł na umieszczenie danych użytkowników w dużych zbiorach. Reklamy kierowane byłyby nie do indywidualnego użytkownika, ale całych grup. Pomysł ten nie budzi póki co entuzjazmu. Podobno Google ma kilkadziesiąt innych alternatyw, ale póki co nie poznaliśmy jeszcze żadnej z nich. A czy gromadzenie informacji w zbiorach przyczyniłoby się do zwiększania anonimowości? Michał Chlewiński, współtwórca Linkhouse, zauważa:

Przynajmniej teoretycznie, bo rozwiązanie przyjęte przez Google pozwalałoby firmie nadal uzyskiwać sporo informacji o internautach, ale już pozostałe firmy byłyby odcięte od tej możliwości. Dla wielu firm zajmujących się marketingiem online oraz wydawców byłby to cios, który niemal pozbawiłby szansy na dopasowywanie reklam pod konkretnego użytkownika

Dodaje także, że po decyzji Google...