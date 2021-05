Google deklaruje koniec ery "ciasteczek" w 2022 roku

"Ciasteczka" znamy wszyscy. Ale już za kilkanaście miesięcy mogą odejść do lamusa. Google zapowiada poważne zmiany.

Google chce wyeliminowanie śledzących internautów ciasteczek, aby zagwarantować użytkownikom więcej anonimowości w sieci. Równocześnie zabezpiecza się, aby pozostać najbardziej atrakcyjną opcją dla reklamodawców. Bartosz Ferenc, właściciel firmy Sembot, zajmującej się wykorzystaniem automatyzacji w prowadzeniu kampanii internetowych, zauważa:

Już za kilkanaście miesięcy wiele się zmieni i pewna era w internecie dobiegnie końca. Już dziś dane pochodzące z takich przeglądarek jak Safari czy Firefox nie są przekazywane do odwiedzanych stron, ale to deklaracja Google jest “game-changerem”. W Polsce z przeglądarki Chrome – czyli produktu Googla – korzysta ok. 70% internautów. To ogromna liczba potencjalnych odbiorców reklam, do których będzie trzeba dotrzeć w inny sposób. Google przekonuje, że wzorem innych, próbuje zadbać o prywatność i jak największą anonimowość w sieci. Jednak to nie oznacza, że przestanie śledzić nasze poczynania po wyeliminowaniu ciasteczek. Będzie to robił nadal, ale nie będzie się tymi danymi dzielić, więc jeszcze bardziej zmonopolizuje rynek reklamy online

Według portalu eMarketer.com Google i Facebook pochłaniają aż 60% reklam internetowych na świecie. Kolejne 10% należy do Amazona, a dla reszty pozostaje zatem zaledwie ok. 30%. Nie dotyczy to jednak rynku chińskiego. W Polsce w 2020 roku wydatki na reklamę on-line wzrosły o 4,9% rok do roku - po raz pierwszy w historii przekroczono barierę 5 mld zł, podstawowym czynnikiem wzrostu była reklama emitowana w urządzeniach mobilnych oraz w modelu programmatic (zautomatyzowana sprzedaż reklam, opierająca się na danych z ciasteczek).

Google jest właścicielem DoubleClick (Google Ads 360), czyli najpopularniejszego narzędzia dla reklamy programmatic. Zmiany więc dotkną przede wszystkim internetowego giganta, ale jak sugeruje Ferenc, na pewno znajdzie rozwiązanie dzięki wykorzystaniu opcji zaloguj przez Google. Umożliwi to powiązanie sesji z użytkownikiem. Zapowiedział także PrivacySandbox.

Marki oraz portale internetowe staną przed koniecznością wypracowania nowych strategii promocyjnych, a to może zaowocować ciekawymi rozwiązaniami. Już obecnie wydawcy tworzą narzędzia umożliwiające markom emisję reklam po wyborze konkretnej grupy tematycznej. Istotnym czynnikiem jest szybkość ładowania się witryn - jeśli zajmuje to więcej, niż 3 sekundy, internauta może opuścić taką stronę. Tak więc zmiany czekają nas na pewno - a czy na lepsze, czy na gorsze, to pokaże czas.