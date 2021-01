Google dołącza do Facebooka i Twittera - Trump zablokowany na YouTube

W zeszłym tygodniu Donal Trump otrzymał bana na media społecznościowe. Twitter po przejrzeniu ostatnich wpisów prezydenta Stanów Zjednoczonych postanowił zablokować jego konto. Tego samego dnia na podobny ruch zadecydował się Facebook, który zbanował Trumpa na wszystkich swoich mediach społecznościowych.

Teraz do gry wchodzi Google, które poinformowało o co najmniej 7 dniowym zawieszeniu działalności konta Donalda Trumpa na YouTube.

Pracownicy serwisu przekazali, że konto Donalda Trumpa utraciło możliwość publikowania nowych materiałów wideo na co najmniej 7 dni. Ban tyczy się także komentarzy. Wszystko w związku z obawą o bezpieczeństwo i szerzenie się dezinformacji.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.