Google i Amazon dołączają do Apple w usuwaniu nieautoryzowanych aplikacji związanych z koronawirusem

Apple, Google i Amazon zjednoczyły się w walce o usuwanie aplikacji mobilnych dotyczących koronawirusa. W ich sklepach dostępne będą tylko aplikacje od instytucji "godnych zaufania".

Pisaliśmy dzisiaj, że Apple walczy z COVID-19 w App Store. Polega to na usuwaniu aplikacji firm trzecich, które mają pokazywać statystyki dotyczące rozwoju koronawirusa na świecie. Obecnie w sklepach tych gigantów pozostaną tylko aplikacje związane z tym tematem, pochodzące od władz państwowych, służb medycznych, organizacji międzynarodowych (WHO) i podobnych instytucji. Są to zdaniem tych marek - jedyne wiarygodne źródła informacji o pandemii. Google z kolei poszło dalej: po wpisaniu w wyszukiwarce kornawirus lub coronavirus, pokazane zostają wyniki wyłącznie powiązane z instytucjami oraz podręczna mapka pandemii.

Te działania są efektem wizyty w Białym Domu przedstawicieli największych firm IT, gdzie podjęto działania zmierzające do wspólnej walki z fake newsami oraz dezinformacją. Bezpardonowo będą również blokowane konta osób, które rozsiewają plotki i pogłoski, w tym dotyczące zachorowań celebrytów na koronawirusa. Nie wiadomo jeszcze, jakie działania podejmie Microsoft, który także był na spotkaniu, ale podejrzewamy, że podobne.

