Google i Android gromadzą 20 razy więcej danych użytkownika niż Apple

Najnowsze badania wykazały, że Android dużo chętniej dzieli się naszymi danymi. System stworzony przez Google gromadzi 20 razy więcej informacji od konkurencyjnego iOS stworzonego przez Apple.

Android dla wielu użytkowników kojarzy się z ogromną ilością funkcji i szerokimi możliwościami personalizacji do własnych potrzeb. Niestety względem zamkniętego iOS'a od Apple, Android gromadzi przy okazji zatrważające ilości danych, które trafiają wprost do Google.

Polityka prywatności w iOS Źródło: 9to5mac.com

Apple jest jedną z niewielu firm elektronicznych, które są dumne ze swojej polityki prywatności i jasno chwalą się, że dba o ochronę danych osobistych swoich użytkowników. Działania wprowadzone przez giganta z Cupertino w celu ochrony danych takie jak ukrywanie adresu e-mail oraz wyświetlanie informacji wysyłanych przez aplikacje na serwer w App Store, rozwścieczyły między innymi Facebooka.

Z drugiej strony najnowsze badania pokazały, że najpopularniejszy na świecie system operacyjny - Android - gromadzi do 20 razy więcej danych od iOS'a stworzonego przez Apple.

Eksperyment przeprowadzony przez Douglasa Leith'a z Trinity Collage pokazał, jak wygląda w praktyce polityka prywatności na Androidzie.

Portal Ars Technica przekazał, że w ramach eksperymentu przeanalizowano ilość danych telemetrycznych przesyłanych bezpośrednio do firm odpowiedzialnych za produkcję systemów iOS oraz Android. Sprawdzano także, kiedy wysyłane są dane. Badacz wziął pod uwagę aplikacje działające na pierwszym planie, w tle oraz po uśpieniu urządzenia.

iOS 13 wprowadził spore zmiany w zakresie ochrony prywatności

Douglas Leith z Trinity College w Irlandii, że zarówno iOS i Android, przekazują dane telemetryczne na serwery, nawet gdy użytkownik nie zalogował się lub wyraźnie skonfigurował ustawienia prywatności, aby zrezygnować z takiego rozwiązania. Oba systemy operacyjne wysyłają również dane do Apple i Google, gdy użytkownik robi proste rzeczy, takie jak wkładanie karty SIM lub przeglądanie ekranu ustawień telefonu. Nawet w stanie bezczynności każde urządzenie łączy się ze swoim serwerem back-end średnio co 4,5 minuty.

iOS gromadzi dane z Siri, Safari oraz usług iCloud i wysyła je na serwery Apple. W przypadku Androida gromadzone są dane z Chrome, YouTube, Google Docs, Wiadomości, Zegara oraz aplikacji Google. Dzieje się to nawet w przypadku, gdy użytkownik nie zalogował się do konta Google. Co ciekawe zaraz po uruchomieniu smartfony Apple wysyłają zaledwie 42 KB danych. W przypadku smartfona z Androidem jest to aż 1 MB (1024 KB).

Google wydało oficjalne oświadczenie w sprawie, w którym odnosi się do sposobu pomiaru. Firma twierdzi, że nie jest on idealny, a system operacyjny wysyła różne dany w zależności od typu urządzenia oraz rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego i nakładki producenta.

Źródło: 9to5mac.com