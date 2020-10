Google integruje Kalendarz z Mapami. Sprawdź, co z tego wynika

Google dosyć niespodziewanie dodało widget Map do Kalendarza. Nowa funkcja podpowie Ci, jak trafić na zaplanowane spotkanie.

Google G Suite odchodzi na emeryturę. Pakiet biurowy dla firm został zastąpiony przez Google Workspace, a z przygotowanych nowości skorzystają wszyscy posiadacze konta Google.

Mapy Google Źródło: PCWorld.com

Kalendarz Google posiada panel boczny, który umożliwia szybki dostęp do notatek czy zadań. Od teraz w pasku bocznym znajdziemy również widget Map Google. Do czego możemy go wykorzystać?

Nowa ikona Map Google pojawiła się pod zakładkami Google Keep praz Task. Uruchomienie Map z poziomu Kalendarza pozwoli na włączenie widoku mapy oraz przejście do dwóch zakładek - "Ostatnie" oraz "Zapisane". Oznacza to, że możemy szybko podejrzeć nasze historyczne wyszukiwania lub znaleźć jedno z zapisanych miejsc.

Po kliknięciu w pasek wyszukiwania Mapy proponują wyszukanie sklepu, jedzenia na wynos oraz hoteli w najbliższej okolicy.

Mapy Google w Kalendarzu Google

Nowy dodatek w Kalendarzu pozwala także na podejrzenie lokalizacji nadchodzącego spotkania. Istnieje również możliwość szybkiego uruchomienia nawigacji na smartfonie z zainstalowaną aplikacją Mapy Google.

Integracja Map Google z Kalendarzem udostępniana jest stopniowo. Osobiście posiadają ją na jednym z trzech kont Google.

Źródło: 9to5google.com