Google kładzie krzyżyk na aplikacjach 32-bit

Najpopularniejszy na świecie sklep z aplikacjami na Androida, czyli Google Play, od 1 sierpnia będzie akceptować tylko te, które mają wersje 64-bit. A potem zostaną tylko one.

Od 1 sierpnia 2019 roku nie będzie możliwości umieszczania w sklepie aplikacji, nie mających wsparcia dla procesorów 64-bitowych. Dotyczy to również aktualizacji już znajdujących się w Google Play. Jeśli producent danej gry czy programu nie spełni tych wymagań, może spodziewać się, że jego propozycja zostanie usunięta. Dlatego musi zadbać o to, aby udostępniać swoje oprogramowanie w dwóch wersjach: 32- i 64-bit. Google powoli zmierza do stworzenia modelu, w którym urządzenia z Androidem będą wspierać wyłącznie 64-bitowy kod. Dlatego zamiast bezpośrednio odmawiać przyjmowania aplikacji 32-bit, stara się sprawić, aby ich tworzenie było nieopłacalne i wymusza niejako na deweloperach skupienie się na tworzeniu 64-bitowych wersji.

Jest jeden wyjątek: 32-bitowe gry powstałe przez użyciu silnika Unity 5.6 lub starszego będą mogły dostawać aktualizacje do sierpnia 2021. Do tego też czas będzie można pobierać starsze wersje 32-bitowych aplikacji.

Oś czasu pokazuje, że Google zmierza do przyszłości, w której dostępne będą tylko aplikacje w wersji 64-bit. W sierpniu 2021 roku użytkownicy urządzeń 64-bitowych nie będą otrzymywać dostępu do 32-bitowych aplikacji w Play Store.

Jak sprawdzić, czy smartfon jest 32- czy 64-bitowy?

O tym, czy urządzenie jest 32- czy 64-bitowe, decyduje procesor. Większość współczesnych smartfonów jest wyposażona w takie właśnie modele. Jeśli chcesz sprawdzić, jaki model posiadasz, oto, co musisz zrobić: