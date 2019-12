Google kończy wdrażanie RCS w Stanach Zjednoczonych

Następca SMSów otrzymał właśnie pełną funkcjonalność.

SMS'y na dobre zapisały się w historii. Krótkie wiadomości wysyłane za pomocą telefonów komórkowych przy wykorzystaniu sieci 2G stały się prekursorem dzisiejszego Messenger'a, Whatsapp'a, Signal'a, Telegram'a i wielu innych aplikacji do wysyłania wiadomości. Usługa Short Message Service, jak sama nazwa wskazuje służy do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Ze względu na to, że pierwsze telefony komórkowe posiadały klawiatury numeryczne pisanie długich SMS'ów i tak było bardzo męczące, więc początkowo 160 znaków na wiadomość wydawało się zupełnie wystarczające.

Dziś po 27 latach od wysłania pierwszej wiadomości tekstowej doskonale wiemy, że SMS'y są przestarzałe, a większość użytkowników korzysta z nich coraz rzadziej. Odkąd każdy z nas posiada w kieszeni smartfona ze stałym dostępem do sieci znacznie wygodniej jest korzystać z alternatywnych aplikacji takich, jak Messenger, które przesyłają dane przez internet i mają znacznie więcej funkcji. Obecnie SMS'y wykorzystujemy głownie do uwierzytelniania dwuskładnikowego w bankach oraz podczas logowania się do różnego rodzaju usług.

Producenci sprzętu oraz oprogramowania już od dłuższego czasu myśleli o następcy SMS'ów. Początkowo Apple wprowadziło usługę iMessage, a teraz do gry wkracza Google z RCS - Rich Communication Services. Część podmiotów, aby zachować spójność nazewnictwa nazywa wiadomości nowej generacji jako SMSoIP (SMS over Internet Protocol) lub SMS+.

Google od początku listopada pilotażowo we współpracy z największymi operatorami zaczął wdrażać usługę RCS na terenie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie obyło się bez kilku wpadek miedzy innymi związanych z bezpieczeństwem, ale najnowsze informacje wskazują, że implementacja została właśnie zakończona. Oznacza to, że wszyscy posiadacze telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android i kartą SIM amerykańskiej sieci komórkowej powinni być w stanie skorzystać z funkcji oferowanych przez RCS. Co ważne rozwiązanie to działa podobnie, jak Messenger korzysta z sieci przesyłu danych pakietowych. Oznacza to, że, aby skorzystać z RCS należy mieć połączenie z siecią komórkową 3G, 4G LTE, 5G lub uzyskać dostęp do internetu za pomocą Wi-Fi.

Standard RCS pozwala na wysyłanie wiadomości o długości nawet 8000 znaków, a także wiele innych pobocznych korzyści. Użytkownicy otrzymają odpowiedź, że wiadomość została dostarczona oraz odczytana. Ponadto nie ma najmniejszego problemu z wysyłaniem zdjęć, filmów oraz GIF'ów. Dodano też możliwość tworzenia czatów grupowych z udziałem do 100 użytkowników.

Szybkie uruchomienie RCS w USA możliwe było dzięki stworzeniu inicjatywy Cross Carrier Messaging Initiative (CCMI), w którą zaangażowali się najwięksi operatorzy sieci komórkowej.

