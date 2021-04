Google kopiuje Apple. Szybkie parowanie Bluetooth już dostępne!

Google postanowiło uprościć sposób parowania akcesoriów Bluetooth z urządzeniami z Androidem. Mowa głównie o słuchawkach bezprzewodowych True Wireless.

Programiści dodali nową opcję do Androida. Mowa o szybkim parowaniu urządzeń z Bluetooth. Podobne rozwiazanie znamy od lat z iPhone'a, ale tam ograniczone jest jedynie do słuchawek Apple/Beats. W przypadku Fast Pair na Androida funkcja zadziała w połączeniu z wieloma popularnymi modelami słuchawek, a lista będzie stale rozszerzana.

Dzięki Fast Pair dużo szybciej skonfigurujemy do pracy akcesoria korzystające z Bluetooth.

Funkcja Fast Pair sama w sobie nie jest nowością. Google zastosowało ją wcześniej w autorskich smartfonach Pixel i słuchawkach Pixel Buds. W taki formie rozwiązanie to działało identycznie, jak w urządzeniach firmy Apple.

The new Fast Pair experience on #Android is here. With an updated, easier-to-use layout, see how it makes connecting Bluetooth devices to 100+ devices from partners like @JBLaudio and @SonyElectronics more simple and convenient all with a single tap. pic.twitter.com/cWuMMcATrP