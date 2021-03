Google kopiuje Apple i robi to dobrze. Nearby Sharing 2.0 jeszcze lepsze

Google udoskonala swoją kopię AirDrop'a. Nearby Sharing 2.0 otrzyma udostępnianie do kilku osób w tym samym czasie.

W Androidzie przez długi czas brakowało uniwersalnej funkcji do bezprzewodowego przesyłania plików. Na szczęście Google opracowało funkcję Nearby Sharing, która działa identycznie, jak AirDrop na urządzeniach Apple.

Nearby Sharing 2.0

Google zdecydowało się na implementacje funkcji wymyślonej przez Apple, a teraz prześciga pierwowzór i w drugiej wersji Nearby Sharing dodaje niezwykle przydatną funkcję.

Nearby Sharing 2.0 zaoferuje mnóstwo ulepszeń i nowych funkcji. Część z nich na próżno szukać w rozwiązaniu od Apple.

Drugie wydanie Neraby Sharing, które prawdopodobnie zostanie wprowadzone na rynek razem z Androidem 12 otrzyma tryb udostępniania do wszystkich urządzeń z Androidem w niedalekiej odległości. Oznacza to, że będziemy mogli wysłać plik do wszystkich osób znajdujących się w pobliżu. Rozwiązanie to przyda się nie tylko podczas imprez ze znajomymi, ale także w szkole. Nauczyciele i wykładowcy akademiccy będą mogli udostępnić materiały do zajęć wszystkim uczniom (po powrocie do nauczania stacjonarnego).

Google zaoferuje również tryb tymczasowy, który po 5 minutach automatycznie wyłączy opcję udostępniania plików do wszystkich osób. Domyślnie Google pozwala udostępniać pliki użytkownikom zapisanym w kontaktach.

Aktualizacja przyniesie również zmiany wizualne interfejsu użytkownika. Pojawi się nowy przełącznik widoczności.

W chwili obecnej nie wiadomo, kiedy Google udostępni Nearby Sharing 2.0.

Źródło: androidpolice.com