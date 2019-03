Google likwiduje 7 usług w ciągu jednego miesiąca

Wkrótce nadejdzie oficjajny kres Google+, ale na tym nie koniec. Zamknięte zostaną również inne usługi giganta IT.

Marzec 2019 przejdzie do historii IT jako czas, w którym Google zamknęło aż siedem usług. Niby żadna nowość - w przeszłości już zdarzały się podobne sytuacje - pamiętacie jeszcze Google Video? - ale z taką kumulacją mamy do czynienia po raz pierwszy. A biorą w niej udział:

Google Inbox

Los Google Inbox został wirtualnie przypieczętowany wraz z rebootem Gmaila na wiosnę 2018 roku. Od tego czasu użytkownicy mieli czas na przejście na Gmaila. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, ma mu o tym przypomnieć licznik odliczający czas do zamknięcia. Google Inbox istniało w sumie przez 4 lata

Google Allo i Hangouts

Google uruchomi dwa nowe komunikatory w 2019, ale dwa odejdą w niebyt - Google Alloi i Hangouts. Ten drugi może pożyć nieco dłużej, ponieważ użytkownicy mają płynnie przenieść się na nowy komunikator Hangouts Chat & Meet Hangouts Messenger, a więcdopiero dzień jego premiery będzie końcem Hangouts.

Google Fit

Google Fit to smartfonowa aplikacja, gromadząca dane ćwiczących. Dostępna także w wydaniu desktopowym, zakończy swoje działanie 19 marca 2019.

Google tasks

Google Tasks - czyli Lista Zadań Google - zawsze była ukryta w Gmailu. Pojawienie się Asystenta Google i innych rozwiązań sprawiło, że wartość Listy spadła mocno w oczach Google. Zostanie więc zamknięta, a listę aktualnych i zaplanowanych zadań można przenieść do kalendarza Google lub Gmaila - instrukcja znajduje się na stronie Listy.

Google+

Jedna z większych porażek Google, czyli Google+. Nie dość, że ta sieć społecznościowa cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem, to w dodatku zdarzył się w niej kolosalny wyciek danych. Co ciekawe, był to następca Google Buzz, czyli poprzedniej sieci społecznościowej Google, w której narzekano na... problemy z ochroną danych.

Powiadomienia Google

System powiadomień Google został zamknięty 7 marca. Każdy użytkownik otrzymał już jakiś czas temu informację o jego likwidacji, więc dla nikogo nie było to zaskoczeniem.

Goo.gl

System skracania adresów URL Goo.gl stracił rację bytu w kwietniu 2018 - od tego miesiąca nowi użytkownicy nie mogli tworzyć nowych skrótów. Obecnie będą mogli robić to do 30 marca 2019. Stworzone do tego czas skróty będą normalnie działać, ale usługa tworzenia nowych nie będzie już dostępna.

Od początku swojej działalności Google zakończyło żywot 44 różnego rodzaju projektów. Chcecie zobaczyć je wszystkie? na stronie The Google Cementery każdy z nich ma swój wirtualny nagrobek z datami działania. Po najechaniu kursorem pokazuje się opis projektu w języku angielskim. Na "cmentarzu" jest już Google+ i goo.gl, więc po dojściu kolejnych pięciu liczba nagrobków powinna wzrosnąć do 49. Możesz kliknąć na datę, aby wyświetlić usługi zamknięte w danym roku. W 2012 zamkniętych zostało aż dziewięć!