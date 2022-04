Google likwiduje darmowe konta G Suite - zobacz najlepsze bezpłatne alternatywy

Google Workspace, G Suite czy też Google Apps for Work - wiele nazw, jeden sens: pomoc w pracy. Niestety, od 1 lipca 2022 roku usługi nie będą darmowe. Co można wybrać w zamian?

Spis treści

Znalezienie darmowej alternatywy dla G Suite nie jest tak łatwą rzeczą, jak np. wybór zamiennika dla pakietu Office. Jest to związane z kompleksowością usług Google, które obejmują zarówno pocztę e-mail, jak i współdzielone kalendarze czy możliwość edytowania dokumentów. O ile wśród usług prywatnych można wskazać co najmniej kilka "pełnoprawnych" odpowiedników, o tyle w rozwiązaniach darmowych zazwyczaj nie ma wszystkiego lub też mamy ograniczenia - dotyczy to zarówno liczby użytkowników, jak i funkcjonalności. Trafiają się także rozwiązania typu freemium - większość usług jest darmowa, ale za niektóre trzeba dopłacić.

Producenci oferują swoje usługi w odmienny sposób, toteż w poniższym zestawieniu możesz znaleźć bardzo zróżnicowane propozycje - od usług online po serwer NAS z bogatą, ustalaną przez użytkownika funkcjonalnością. Staraliśmy się dobierać te rozwiązania tak, aby każdy znalazł tu coś dla siebie. Zapytaliśmy również eksperta, czym kierować się podczas wyboru.

Zobacz również:

Czy o alternatywie dla G Suite powinna pomyśleć także osoba prywatna? Jak najbardziej, mimo iż pakiet G Suite był dedykowany dla firm i przedsiębiorstw, każda osoba korzystająca z usług Google powinna się zastanowić nad alternatywą. Jeśli cenimy sobie prywatność oraz policzymy w dłuższym okresie koszty przechowywania plików i zdjęć w chmurze Google, inwestycja w serwer NAS jest na pewno świetnym rozwiązaniem. Czym powinien cechować się dobry zamiennik G Suite? Powinien przede wszystkim zapewniać kompleksowość usług, zaczynając od miejsca na dane po zaawansowane usługi takie jak poczta, zarządzanie kontaktami czy pakiet biurowy w chmurze. Inny istotny element to bezpieczeństwo i prywatność. Mając rozwiązanie oparte o serwer NAS, mamy pełną kontrolę nad danymi oraz ich udostępnianiem. Dodatkowo dostajemy inne usługi w ramach serwera takie jak kopie zapasowe, serwer multimediów czy monitoring wizyjny. Wszystko to jest bezpieczne wraz z zaawansowanymi metodami uwierzytelniania i nadawania uprawnień. Jakie firmy mogą obejść się bez G Suite? Praktycznie większość firm może zmienić rozwiązanie G Suite na serwer NAS, więc pytanie powinno brzmieć, jakie organizacje nie mogą się bez niego obejść? Takimi wyjątkami mogą być bardzo specyficzne zastosowania usług Google np.: formularzy czy innych funkcji specyficznych dla pakietu od Google. Cała reszta śmiało może skorzystać z dobrodziejstw chmury prywatnej oraz urządzeń Synology. Wypowiedzi udzielił: Przemysław Biel, Sales Channel Manager Poland Przemysław Biel, Sales Channel Manager Poland

Bitrix24

Fot. Bitrix24

Bitrix24 to system CRM do prowadzenia biznesu, jednak jego funkcjonalność sprawia, że może stać się alternatywą dla G Suite. Mamy tu bowiem unikalne połączenie systemu CRM, platformy społecznościowej oraz centrum komunikacji VOiP. Pracę zespołową ułatwiają takie rozwiązania, jak narzędzia do spotkań online, lista aktualności, możliwość wideorozmów oraz połączeń telefonicznych. Elastyczna, skalowalna lista zadań może mieć podzadania oraz listy kontrolne, a planowanie terminów ułatwiają indywidualne i współdzielone kalendarze. Pracę usprawnia możliwość tworzenia szablonów oraz automatyzacja zadań. W każdym zadaniu mogą być 4 role: Osoba odpowiedzialna, Utworzone przez, Uczestnicy, Obserwatorzy, a każde zadania dostępne jest w jednym z czterech trybów widoku: Lista, Kanban, Terminarz i Wykres Gantta.

Bitrix24 zapewnia bezpieczne zarządzanie dokumentami. W tym celu każdy użytkownik otrzymuje dużą przestrzeń w chmurze i zaawansowany system zarządzania dokumentami do współpracy - w tym możliwości edycji dokumentów w chmurze. Dla każdego dysku w systemie Bitrix24 można ustalić szczegółowe uprawnienia dostępu do plików i folderów. Dzięki temu system to kompleksowy pakiet narzędzi do współpracy online. Bitrix24 dostępny jest w wersji darmowej - z pewnymi ograniczeniami. Dostępne jest 5 GB przestrzeni w chmurze, nie ma integracji ze sklepem online, ani też obsługi dokumentów. Mamy jednak podstawowy zestaw narzędzi do organizacji pracy w całej firmie, który warto przetestować.

Szczegóły na temat planu Free - oraz inne - znajdują się na tej stronie. Zajrzyj, aby zobaczyć wszystkie możliwości.

OnlyOffice

Fot. OnlyOffice

OnlyOffice to alternatywa dla MS Office i innych pakietów biurowych, jednak możliwości wspólnej pracy nad dokumentami czynią z niej również konkurencję dla Dokumentów Google. Wersja darmowa - Community Edition - umożliwia używanie pakietu przez maksymalnie dwudziestu użytkowników. Mamy tu trzy narzędzia, będące odpowiednikami Worda, Excela oraz PowerPointa. Przy każdym pliku znajduje się opcja "Udostępnij". Umożliwia ona nadanie uprawnień do edytowania tylko wybranym użytkownikom. Mogą to być osoby z listy kontaktów lub zaproszeni goście - w takiej sytuacji tworzony jest specjalny link dostępowy. Przypomina to udostępnianie plików z Dysku Google i jest bardzo wygodne. Poza tym otrzymujemy szereg innych narzędzi związanych z zarządzaniem wybranym plikiem.

Only Office ma także swoją przestrzeń roboczą - Workspace. Znajduje się tam poczta e-mail, system CRM, kalendarz oraz narzędzie do wspólnej pracy nad projektami. Niestety, do korzystania z możliwości Workspace konieczny jest abonament. Można także wypróbować możliwości płatnych subskrypcji dzięki okresowi testowemu. Wszystkie możliwości znajdziesz na tej stronie.

Zoho

Fot. Zoho

Zoho to bardzo rozbudowany system CRM w chmurze, oferujący dziesiątki funkcji umożliwiających wydajną i wygodną pracę zarówno małym, jak i bardzo dużym firmom. Jego zaletą jest duża skalowalność, pozwalająca na przystosowanie do konkretnych potrzeb. W naszym zestawieniu pojawia się ze względu na darmowy e-mail. Jest on dostępny dla pięciu użytkowników poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną. Pozwala na obsługę jednej domeny, zapewnia 5 GB miejsca na osobę oraz załączniki wielkości 25 MB. W poczcie zintegrowano system konwersacji Streams, umożliwiający łatwiejsze prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym. Przypomina to "wall" z Facebooka. Można dzięki temu komentować plany, pomysły lub wiadomości.

Zoho oferuje szereg bogatych funkcjonalności - grupowy czat, wiadomości zbiorcze itp., dzięki czemu komunikacja z zespołem jest niezwykle wygodna i docenią to zwłaszcza firmy stawiające na pracę zdalną. W skrzynce możesz tworzyć foldery, a następnie udostępniać je wybranym osobom, co przypomina oczywiście Dysk Google. Poczta e-mail ma wysoki poziom zabezpieczeń, co gwarantuje prywatność oraz bezpieczeństwo zarówno przechowywanych informacji, jak i wysyłanych załączników.

Wszystkie plany Zoho - w tym opisany tu darmowy - znajdziesz na tej stronie.

Slack

Fot. Slack

Slack to popularne i znane rozwiązane chmurowe, składające się z zestawu narzędzi i usług do wspólnej współpracy. Jest bardzo wygodnym sposobem na komunikację w zespole, pozwalając zarówno rozmowy, jak i przekazywanie sobie plików. Wersja darmowa umożliwia także wideorozmowę dwóch osób, podczas gdy przy płatnych planach można organizować telekonferencje na kilkanaście. Wszystkie wątki i rozmowy podzielone są na kanały, dzięki czemu łatwo zachować porządek. Można ustawić tu także przypomnienia oraz otrzymuje się powiadomienie, gdy ktoś wspomni o użytkowniku.

Slack jest bardzo prosty w obsłudze. Dzięki temu, że kanały, w których pojawiły się nowe wiadomości, są podświetlane, nigdy nie przegapisz żadnych nowości. Niestety, nie ma tu żadnych opcji związanych z edytowaniem dokumentów online, więc pod tym względem Slack się nie sprawdzi. Jednak jeśli potrzebne narzędzie do planowania zadań i komunikacji, wówczas będzie bardzo praktycznym rozwiązaniem. Wszystkie plany - w tym darmowy - znajdziesz na tej stronie.

Zimbra 9

Fot. Zimbra

Zimbra 9 Standard Edition to kompleksowe rozwiązanie typu freemium, stworzone w systemie open source. Użytkownicy otrzymują w nim szereg narzędzi do współpracy, w tym Zimbra Drive, Zimbra Docs oraz e-mail, kontakty, kalendarz i Zimbra Connect, umożliwiający sprawną komunikację w firmie. Zaletą jest dostęp do systemu zarówno przez stronę, jak i aplikacje mobilne, dzięki czemu zawsze ma się go pod ręką. Ogólnie mamy tu odpowiedniki wszystkich usług Google, co sprawia, że Zimba może zastąpić je w każdej sytuacji. Oczywiście wersja darmowa ma pewne ograniczenia, nie są one jednak na tyle duże, aby nie rozważać jej użytkowania na co dzień.

Zimbra 9 obok wersji Standard ma także płatną wersję - Professional Edition. Wszystkie różnice pomiędzy nimi wymienione są na tej stronie.

Synology NAS

Fot. Synology

Ciekawą alternatywę dla każdego ma Synology. Nabywając dowolny NAS tej firmy zyskuje się dostęp do aplikacji umożliwiających zastąpienie usług Google. Znajdują się one w specjalnym dziale oprogramowania NAS, które nazywa się Centrum pakietów. Mamy tu wybór zarówno dodatków płatnych, jak i darmowych, dzięki którym można stworzyć swoje własne usługi chmurowe. Producent przygotował odpowiedniki dla każdej usługi Google, zaczynając od Synology Drive, będącym odpowiednikiem Dysku Google, kończąc na Synology Office, czyli możliwości tworzenia, edytowania i komentowana dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i slajdów.

Synology NAS to szeroki wybór aplikacji, które wybiera się samodzielnie. Nie masz tu niczego narzuconego odgórnie, dlatego możesz perfekcyjnie przystosować usługi do swoich potrzeb. Ponadto nie jest wymagany żaden abonament, ani inne comiesięczne płatności. Kupując NAS możesz zyskać nie tylko odpowiednik wszelkich rozwiązań Google, ale także pełnią niezależność od wszystkich dostawców! Modele serwerów NAS od Synology - zarówno do zastosowań domowych, jak i firmowych - znajdziesz na tej stronie.